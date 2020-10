"Non solo le donne hanno il ciclo": bufera sulla Tampax

Qualche volta a essere politicamente corretti si rischia di fare più danno. E così un tweet che voleva essere un inno alla inclusività e al sostegno alle persone transgender in tema di ciclo mestruale si trasforma in un boomerang. È quello che sta succedendo nelle ultime ore al marchio Tampax, l'azienda produttrice di assorbenti del gruppo Procter & Gamble.



L'ultimo cinguettio del brand ha scatenato più di una reazione sui social network e a indignarsi non sono state solo le donne. Poche ore fa su Twitter il famoso marchio ha condiviso quella che a molti è sembrata una provocazione: " È un fatto: non tutte le donne hanno il ciclo. Un altro dato di fatto: non tutte le persone con il ciclo sono donne. Celebriamo la diversità di tutte le persone che hanno il ciclo. #mythbusting #periodtruths #transisbeautiful ".



Il messaggio social è stato pensato per i transgender, ma il mondo femminista lo ha recepito più come un tentativo di mettere in secondo piano le donne. E così in poche ore si sono levate le "barricate social" e molti utenti hanno inviato le consumatrici a boicottare letteralmente la Tampax e i suoi prodotti.



La rabbia social non ha interessato solo le donne. Tra i primi a innescare la polemica è stato l'attore e cantante inglese Laurence Fox: " Sono sinceramente interessato a capire chi alla Tampax abbia pensato che potesse essere una buona tattica di marketing alienare tutta la propria base di clienti, donne biologiche, con questa donna anti-fattuale e anti-donna ". Sul piede di guerra anche la scrittrice e femminista Susan Dalgety, che ha sostenuto l'autrice JK Rowling in mezzo a una lite transgender all'inizio di quest'anno, che sempre su Twitter ha attaccato: " È un fatto biologico che hai bisogno di un utero per le mestruazioni e che solo le donne ne hanno uno. I maschi no ".

La polemica, che si è scatenata nel Regno Unito, ha ben presto conquistato anche altri Paesi. Anche le utenti italiane di Twitter si sono sentite in diritto di dire la loro, qualcuno anche con toni ironici: " Mi mancano i vecchi tempi in cui Tampax mostrava solo donne felici che giocavano con i fiori e giravano in tondo... ".