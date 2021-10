Notte in ospedale per la regina Elisabetta II: ecco come sta

Le condizioni di salute della regina Elisabetta II destano più di qualche preoccupazione nel Regno Unito. Sky news ha riportato l'informazione di un portavoce di Buckingham Palace, che ha riferto che " seguendo il consiglio medico di riposare per alcuni giorni, la regina si è recata in ospedale mercoledì pomeriggio per alcuni esami preliminari. È tornata al Castello di Windsor all'ora di pranzo di giovedì ed è di buon umore ". Nessun'altra informazione è stata fornita in merito alle sue condizioni di salute, che ora tengono il regno con il fiato sospeso.

Martedì sera la regina ha partecipato ad un evento al castello di Windsor, insieme a suo figlio Carlo e al nipote William. Con loro anche il primo ministro, Boris Johnson. Elisabetta II, 95 anni, ha anche stretto la mano a Bill Gates e all'inviato speciale Usa per il clima, John Kerry. Le sue condizioni di salute non sembravano compromesse, nonostante già da qualche giorno la sovrana si mostri in pubblico con un bastone per sorreggersi nella camminata. Nella giornata di martedì aveva anche tenuto due videoconferenze e non c'erano segnali che la sua salute fosse così fragile.

Quindi, mercoledì è stato dato l'annuncio dell'annullamento del viaggio di Elisabetta II nell'Irlanda del nord, dove avrebbe dovuto partecipare ai festeggiamenti in programma giovedì e venerdì. Oggi, al confine con Armagh si è tenuta una funzione religiosa per celebrare il 100mo anniversario della creazione dell'Irlanda del Nord alla quale avrebbe dovuto partecipare anche Elisabetta II. Ma la sovrana " ha accettato con riluttanza il consiglio medico di riposare per i prossimi giorni ".