"Se lo farete, colpiremo obiettivi nuovi": l'ultima minaccia di Putin

Putin minaccia nuovamente l'Occidente ma, soprattutto, indica una strada in salita per la fine del conflitto in Ucraina prendendosela con chi rifornisce di armi Kiev che, a suo dire, " ha un solo obiettivo: prolungare il più possibile il conflitto armato" . Lo ha affermato durante un'intervista al canale tv Rossiya-1. " Se l'Occidente fornirà missili a lungo raggio a Kiev - ha aggiunto - la Russia ne prenderà atto e colpirà strutture finora risparmiate dalla guerra".

"Faremo le nostre conclusioni"

Lo Zar è intervenuto con toni duri anche nei confronti di Washington, che sta forneno a Zelensky nuovi missili ma ha sempre specificato di inviare quelli a breve gittata (80 km), per evitare che gli ucraini possano colpire Mosca. " La Russia trarrà le dovute conclusioni nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero consegnare missili a lungo raggio all'Ucraina", ha aggiunto il Capo di Stato russo, osservando che la fornitura di questi missili è logicamente collegata alle ingentite perdite dell'equipaggiamento militare ucraino. Allo stesso tempo, come dicevamo prima, Putin sa bene che la nuova fornitura di missili ha una gittata limitata. " Se sono e saranno forniti, ne trarremo le dovute conclusioni e useremo le nostre armi, che abbiamo in misura sufficiente per colpire quegli obiettivi che non abbiamo ancora colpito ".

Da qui, l'incoerenza dello Zar è palese: in pratica non accetta neanche i missili a corto raggio anche se in un primo momento aveva parlato di conseguenze soltanto in caso di razzi a lunga gittata. Nei giorni scorsi, gli Stati Uniti hanno annunciato l'accordo sulla fornitura di sistemi missilistici Himars, con munizioni che arrivano ad un massimo di 80 chilometri, comunque il doppio degli Howitzer che gli Usa hanno fornito finora. Il patto di Biden con Zelensky è stato chiaro: non dovranno utilizzati per colpire il territorio della Federazione Russa. Zelensky ha confermato che Kiev rispetterà questo requisito.

"Strada in salita"