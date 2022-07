007 ucraini nel mirino: Zelensky fa scattare altre purghe | La diretta

C'è chi parla di "purghe" e a ben guardare i numeri a Kiev qualcosa sta in effetti accadendo. Domenica sera ha suscitato scalpore il licenziamento del capo dei servizi segreti ucraini, l'Sbu. Ivan Bakanov, a capo dell'agenzia fino alle scorse ore, è stato licenziato quasi a sorpresa. Si tratta di un amico di infanzia del presidente Volodymyr Zelensky, un uomo di fiducia destituito in tronco dallo stesso capo dello Stato. Ma nelle ultime ore la situazione sembrerebbe ancora più critica. Perché nel consueto discorso serale tenuto su Telegram, il presidente ucraino ha annunciato il licenziamento di altri 28 membri dell'Sbu. Una vera e propria epurazione, segno di come qualcosa di grave a Kiev sta succedendo. Forse, è la ricostruzione emersa nelle ultime ore in ambito diplomatico, Zelensky ha avvertito aria di golpe. Oppure, così come dipinto da alcuni retroscena sempre nel mondo diplomatico, alla governance ucraina non è andato giù il fatto che un buon numero di funzionari dei servizi operativi nelle regioni occupate dai russi adesso collabori con Mosca.

Kiev si sta ritrovando cioè senza una vera spina dorsale su cui contare per la controffensiva nel sud dell'Ucraina e per le azioni di sabotaggio nei territori occupati. Operazioni che per la verità stanno andando avanti, ma forse senza la spinta che lo stesso Zelensky si aspettava alla vigilia. Intanto sul campo la guerra sta proseguendo. I russi stanno provando ad avanzare ulteriormente nel Donbass. L'esercito ucraino sostiene che l'arrivo delle nuove armi ha stabilizzato il fronte, tuttavia Mosca ha rivendicato la conquista di alcune località attorno Siversk.

Oggi è anche il giorno decisivo forse per la partita sul grano. Da Ankara i mediatori turchi hanno fatto sapere di essere ottimisti per il raggiungimento almeno di un'intesa tra le parti volta a sbloccare l'export di grano ucraino. Il presidente turco Erdogan avrà modo di parlarne personalmente con Vladimir Putin nelle prossime ore, visto che entrambi sono attesi a Teheran.

La diretta:

Ore 10:24 | Medvedev: "Raggiungeremo tutti i nostri obiettivi"

"La Russia raggiungerà tutti i suoi obiettivi. E ci sarà la pace. Ma alle nostre condizioni, non a quelle su cui strillano disorientati impotenti politici in Europa e all’estero". Lo ha scritto sul proprio canale Telegram l'ex presidente russo, nonché attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitry Medvedev.

Ore 10:16 | Raid anche su Nikopol

Si contano i danni anche nella città di Nikopil, nel sud dell'Ucraina e all'interno del sempre più martoriato oblast di Dnipro. Alcuni edifici, hanno segnalato le autorità locali ai media, sono stati danneggiati dai raid delle scorse ore. Si teme la presenza di feriti tra i civili.

Ore 9:42 | Segnalati nuovi raid a Kramatorsk

Oleksandr Honcharenko, sindaco di Kramatorsk, ha reso noto ai media locali che la sua città è stata oggetto nelle ultime ore di diversi attacchi da parte russa. In particolare, Mosca avrebbe bombardato alcune fabbriche poste nel quartiere industriale. Kramatorsk rappresenta uno degli obiettivi considerati dal Cremlino di massima importanza nel Donbass.

Ore 8:47 | Londra: "Russi a Kharkiv si muovevano con mappe del 1969"

"L’avanzata in Donbass è estremamente lenta perché molti uomini sono impegnati nella regione di Kherson per resistere ai contrattacchi ucraini. Ma ci sono anche altri problemi: i servizi segreti di Kiev hanno rivelato che nella regione di Kharkiv le unità russe si muovevano sulla base di mappe aggiornate al 1969". Lo si legge nel report quotidiano dei servizi segreti britannici dedicato alla guerra in Ucraina.

Ore 8:11 | Sette missili su Odessa, almeno sei i feriti

Sono sette i missili che, secondo il comando sud dell'esercito ucraino, hanno colpito la regione di Odessa questa notte. Solo uno sarebbe stato abbattuto, gli altri sono caduti in alcune località attorno Odessa. Il bilancio attuale del raid parla di almeno 6 feriti, tra cui un bambino.

Ore 7:30 | Attesa per l'incontro tra Erdogan e Putin a Teheran

Grano ucraino, guerra in Ucraina e Siria saranno i tre argomenti all'ordine del giorno nell'incontro, previsto nelle prossime ore a Teheran, tra il presidente turco Erdogan e Vladimir Putin. I due vedranno anche il padrone di casa, il presidente iraniano Ebrahim Raisi.