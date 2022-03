Olena Zelenska, la first lady nel mirino di Putin

In prima linea con coraggio, ora più che mai al fianco del marito: Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodmymr Zelensky, è uno dei simboli della resistenza contro il Cremlino. La donna ha deciso di non scappare e di vivere in una località segreta, al fianco della sua gente in questi giorni tragici legati all'invasione delle truppe di Vladimir Putin.

“Secondo le nostre informazioni, il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1. La mia famiglia è l’obiettivo numero 2” , ha rivelato nelle scorse ore Zelensky, un riferimento naturalmente legato alla moglie e ai due figli della coppia, Oleksandra, 17 anni, e Kyril, 9. Nel mirino del nemico, dunque, ma mai doma: grazie ai suoi oltre 2 milioni di follower su Instagram, Olena Zelenska racconta giorno per giorno il dramma vissuto dall’Ucraina, inviando messaggi di vicinanza e di incoraggiamento al popolo.

“Sono una scrittrice e un architetto. E sono anche sotto la minaccia di morte del signor Putin” , ha scritto in un post pubblicato sui social network. In un altro messaggio, invece, ha voluto ribadire solidarietà agli abitanti di Kiev e dintorni: "Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere. Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi. Vi amo e amo l'Ucraina" . Calore, partecipazione e complicità: gli ucraini la amano soprattutto per questo, come testimoniato dai tanti commenti emozionanti che campeggiano sulla sua pagina.