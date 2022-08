Ora l'Fbi smentisce Alec Baldwin: "Ha premuto il grilletto e sparato"

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia del film Rust. Com'è noto, durante le riprese della pellicola in New Mexico, l'attore Alec Baldwin ha sparato con la pistola di scena, uccidendo la 42enne Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia. In quell'occasione venne ferito anche Joel Souza, 48 anni, regista del film. Contro Baldwin è stata intentata una causa per omicidio colposo, promossa dal marito di Halyna, Matthew Hutchins. Ora è un nuovo report dell'Fbi, diffuso da Abc News, a inchiodare l'attore. Secondo il rapporto della balistica, la pistola non avrebbe potuto sparare " senza premere il grilletto ": versione che smentisce quanto affermato dal regista-attore, il quale aveva sostenuto in una intervista a Abc News lo scorso dicembre che non punterebbe mai un'arma contro qualcuno premendo il grilletto. Invece, secondo l'Fbi, lo ha fatto, uccidendo la direttrice della fotografia. Baldwin aveva dichiarato di non aver sparato con l'arma. " Il grilletto non è stato premuto ", ha detto Baldwin . " Non ho premuto il grilletto".

Le dichiarazioni di Baldwin

Intervenuto sul podcast dell'ex giornalista della Cnn, Chris Cuomo, Alec Baldwin ha dichiarato che " ogni singola persona " sul set di Rust sa chi incolpare per la tragica morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins. " So che ogni singola persona sul set del film sa cosa è successo e le persone che parlano a voce più alta di quello che è successo o speculano su quello che è accaduto non erano sul set del film ", ha detto Baldwin a Chris Cuomo durante un intervento sul suo podcast. " Tutti quelli che erano lì, sanno esattamente cosa è successo ", ha concluso Baldwin. " Sanno esattamente di chi è la colpa" ha institito l'attore. Gli avvocati di Matthew Hutchins hanno intervistato i testimoni, realizzando un video che raccoglie le prove nella causa intentata per omicidio colposo.

Nel video, condiviso in una precedente conferenza stampa, gli avvocati di Hutchins hanno ribadito le affermazioni dei membri dello staff secondo cui il set di Rust non era sicuro. La causa sostiene che Baldwin, la troupe e il cast di Rust hanno commesso " gravi violazioni " delle normative di sicurezza. " Penso che sia chiaro cosa sia successo ", ha detto ai giornalisti l'avvocato Brian Panish. " Alec aveva la pistola in mano. Ha sparato. Halyna è stata uccisa".

"Un tragico incidente"

Nel frattempo, gli investigatori medici dello stato americano del New Mexico hanno stabilito che la morte della fotografia Halyna Hutchins è il risultato di una fatalità. La conclusione dell'Office of the Medical Investigator del New Mexico è stata diffusa dopo il completamento di un'autopsia e una revisione dei rapporti delle forze dell'ordine. L'avvocato di Baldwin, Luke Nikas, ha affermato che il rapporto è un'ulteriore prova che la sparatoria è stata " un tragico incidente " e che il suo cliente non dovrebbe affrontare accuse penali.