"Pagherà per crimini". Qualcuno già prepara il dopoguerra di Putin

Qualcuno inizia già a riflettere sulla fine della guerra in Ucraina e alle sue conseguenze legali. Specialmente contro il presidente russo Vladimir Putin. Il procuratore della Corte penale internazionale, Karim Khan, ha annunciato che il tribunale aprirà un'indagine sull'aggressione all'Ucraina il più "rapidamente possibile" affermando che esistono dei presupposti per " credere che siano stati commessi sia possibili crimini di guerra che crimini contro l'umanità ".

Il tema è esploso in particolare dopo la seconda ondata di attacchi contro l'Ucraina, che ha visto in particolare le forze russe impegnate sull'assalto alla città di Kharkiv. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, lo ha definito un "crimine di guerra". " Ci sarà sicuramente un tribunale internazionale per questo crimine, è una violazione di tutte le convenzioni. Nessuno al mondo perdonerà di avere ucciso il pacifico popolo ucraino ", ha sentenziato il capo di Stato. E sulla stessa falsariga è intervenuto il vice premier britannico e ministro della Giustizia, Dominic Raab: " È chiaro sia per Putin ma anche per i comandanti a Mosca sul campo in Ucraina, che saranno ritenuti responsabili di qualsiasi violazione delle leggi di guerra ". E da Bruxelles, la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha confermato che l'Eurocamera sosterrà l'indagine della Corte Penale Internazionale: " Putin ne risponderà, come Lukashenko ".

Le accuse nei confronti del leader russo rientrano nella strategia di massima pressione diplomatica, oltre che militare e finanziaria, messa in atto confronti di Putin. E non è un caso che queste affermazioni sul futuro del capo del Cremlino arrivino spesso da Londra, dove propri ieri una frase (poi smentita) di un portavoce del governo ha parlato in modo abbastanza curioso di "regime change". La frase, decisamente interessante visto il momento e la provenienza, non è passata inosservata. Perché le sanzioni così soffocanti nei confronti della Russia, la compattezza granitica dimostrata finora dall'Occidente e soprattutto il volere armare Kiev per fermare l'avanzata delle truppe russe sembrano avere due obiettivi: quello di impantanare l'assalto di Mosca salvando l'Ucraina e quello di fare in modo che i costi di questo conflitto diventino insostenibili non solo per le forze armate e Putin, ma per tutto il sistema finanziario ed economico russo. Più passa il tempo, più si erode la certezza che lo "zar" possa vincere. E questo automaticamente amplifica le ipotesi che il rallentamento dell'assalto indebolisca la leadership russa fino a farla capitolare come già avvenuto per uomini forti dell'Unione Sovietica.

Del resto è stato lo stesso sottosegretario agli Esteri (sempre britannico), James Cleverly, a rompere qualsiasi protocollo diplomatico invocando il golpe. " I suoi leader militari sanno che Putin è sempre più isolato e illogico, i generali russi hanno i mezzi per farlo cadere e noi gli chiediamo di agire ", riporta la Repubblica. E sono diversi think-tank e riviste da Oltreoceano e non a iniziare a parlare di un putsch a Mosca per esautorare il capo del Cremlino.