Papà regala (per sbaglio) la statua di un dinosauro a grandezza naturale

Per il suo compleanno, aveva chiesto di ricevere un dinosauro. Ma mai si sarebbe aspettato una cosa simile. E la sorpresa non ha risparmiato nemmeno il padre, che aveva fatto di tutto per esaudire il desiderio del figlio, quando si è visto recapitare in giardino una statua a grandezza naturale.

Il piccolo Theo, 4 anni, aveva chiesco come regalo un dinosauro giocattolo. Per mesi, il piccolo aveva confessato di desiderare il più grande Carnotaurus esistente: non avrebbe voluto ricevere, quindi, un pupazzetto piccolo, ma un giocattolo di dimensioni più grandi. Ma non pensava certo che avrebbe trovato in giardino un dinosauro a grandezza naturale. Il bimbo si era innamorato dei dinosauri guardando il cartone della Disney del 2000, che racconta la loro storia.

Così, il padre Andre Bisson aveva iniziato a navigare sul web, in cerca di un gioco che potesse fare contento il figlio, senza successo. A risolvere la situazione era stata, invece, la moglie che, come riporta il Corriere della Sera, che aveva visto la pubblicità di un parco, che vendeva una delle sue statue decorative. Per caso, quella statua rappresentava proprio il Carnotaurus. Così, l'uomo non ci ha pensato due volte e ha concluso subito l'acquisto, per 1.200 euro (mille sterline), senza controllare le dimensioni della statua, convinto non fosse lungo più di tre metri: " Dalla foto non potevo rendermi conto delle dimensioni - ha detto- e la descrizione non diceva molto ".

Invece, al momento della consegna, l'uomo ha ricevuto una sorpresa e a casa sua, nell’isola britannica di Guernsey, nel canale della Manica, è stato recapitato un dinosauro lungo oltre 6 metri e alto quasi 3 metri, con un peso di 2 tonnellate: dimensioni e peso che corrispondono praticamente a quelle di un esemplare reale. Per poter effettuare la consegna sono stati usati un rimorchio, su cui è stata trasportata la statua, e una gru, che ha permesso al corriere di collocare il dinosauro in giardino.

Il Carnotaurus era un esemplare di dinosauro molto feroce, con zampe anteriori molto corte e dotato di corna, da cui la parola "taurus" nel nome. Visse in Patagonia circa 70 milioni di anni fa. Il suo corpo era lungo 8-9 metri e l'animale pesava quasi due tonnellate: numeri a cui la statua si avvicina molto.