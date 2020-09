Parigi, quattro persone accoltellate vicino all'ex sede di Charlie Hebdo

Nuova allerta Parigi. Secondo quanto riportato da Le Parisien, due individui avrebbero accoltellato e ferito quattro persone vicino all'ex sede della redazione di Charlie Hebdo. La polizia ha confermato che due delle quattro persone ferite sarebbero in condizioni critiche. Tra di loro ci sarebbero due giornalisti della società di produzione Premiere Lines, che si trova vicino alla redazione del giornale satirico e una donna della società Bocode. Sono stati trasferiti all'ospedale Salpetriere. Un testimone che ha dato l'allarme ha riferito che la prima ad essere colpita sarebbe stata la donna, aggredita forse con un macete, davanti al murales in omaggio ai fumettisti del settimanale ucciso nell'attentato terroristico del 2015 dopo la pubblicazione di controverse caricature del profeta Maometto. Nei giorni scorsi Charlie Hebdo aveva ripubblicato le caricature in coincidenza dell'inizio del processo e al Qaeda aveva minacciato nuovi attacchi tramite i canali di propaganda del gruppo jihadista.

Dopo aver blindato la zona circostante di boulevard Richard Lenoir, le forze dell'ordine hanno allargato la zona di isolamento a causa del ritrovamento di un pacco sospetto che poi si è dimostrato essere un falso allarme in quanto non contenente esplosivi. Lo ha riferito la prefettura, aggiungendo che le Bri (Brigate di ricerca e intervento) sono state mobilitate. Al ministero dell'Interno è stata allestita una unità di crisi, dove si sono recati il ministro Gerald Darmanin e il primo ministro Jean Castex, che ha interrotto una visita in una banlieue. La polizia ha anche confermato che sta dando la caccia a due persone. Uno dei due ricercati sarebbe scappato in metropolitana: indossava una giubbotto senza maniche e pantaloni da jogging neri e un paio di scarpe rosse.

Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir, non lontano dalla ex sede del giornale satirico Charlie Hebdo. La questura parigina ha specificato che si tratterebbe di un solo aggressore. Un uomo è stato arrestato verso le 12.45 nei pressi di Place de la Bastille a Parigi con tracce di sangue sui vestiti. Secondo Le Figarò, potrebbe essere uno dei due sospetti ricercati per l'accoltellamento di quattro persone avvenuto poco prima vicino all'ex sede del magazine satirico già nel mirino di attacchi terroristici nel gennaio 2015. Come riportato da Le Parisien, il gruppo terroristico Al Qaeda ha recentemente lanciato nuovi appelli per attaccare il giornale satirico che aveva ripubblicato le vignette su Maometto. Il presidente francese, Emmanuel Macron, sta "seguendo da vicino dall'Eliseo" gli sviluppi dell'attacco vicino alla ex sede del magazine satirico. Lo ha riferito la presidenza francese citata da Bfmtv . Al momento le indagini sono affidate alla procura di Parigi e non all'antiterrorismo.

Intanto il premier Jean Castex ha dichiarato su Twitter che si recherà "subito in Piazza Beauvau per fare il punto della situazione con il ministro dell'Interno". Il Comune di Parigi ha dato ordine di confinare "per precauzione" migliaia di studenti nelle scuole nei pressi del luogo dell'accoltellamento. Lo ha riferito la stampa francese, precisando che il provvedimento riguarderebbe cinque scuole dell'11esimo arrondissement e tutte le scuole del terzo e del quarto.