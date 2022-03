La China Eastern Airlines e quei tre gravi incidenti del passato

Il terribile incidente aereo avvenuto in Cina, nella provincia meridionale del Guangxi, è tra i più gravi subiti dalla compagnia nazionale Eastern Airlines. Il Boeing 737, precipitato in un bosco, trasportava 133 persone ed era diretto a Guanghzou, ma non ha mai raggiunto la propria destinazione. In queste ore febbrili, i vertici della compagnia China Eastern Airlines Corporation Limited sono al lavoro per scoprire i motivi che hanno provocato l’incidente di un velivolo che aveva solo sei anni di vita. Uno smacco enorme per una delle tre grandi società aeree della Repubblica popolare cinese, che opera nelle rotte internazionali, nazionali e regionali. I suoi hub principali sono l'aeroporto internazionale di Shanghai Pudong e l'aeroporto internazionale di Shanghai-Hongqiao.

China Eastern Airlines è la seconda compagnia aerea cinese per numero di passeggeri dopo China Southern Airlines. Grazie alla sua sussidiaria Shanghai Airlines è diventata il quattordicesimo membro di SkyTeam. La società madre di China Eastern Airlines Corporation Limited è China Eastern Air Holding Company. Negli ultimi anni c’è stata una crescita esponenziale della società aerea, anche dal punto di vista economico, a partire dal 2017, quando ha registrato un utile netto di Cny 6,4 miliardi (983 milioni di dollari), avendo una crescita del 41% rispetto all’anno precedente.

China Eastern Airlines ha una forte presenza sulle rotte in Asia, Nord America, Europa e Australia. La compagnia aerea cerca di sfruttare il potenziale del mercato interno aumentando le frequenze dei voli da Shanghai ad altre città cinesi. La Ester Airlinesa sta inoltre accelerando il ritmo di espansione internazionale aumentando le frequenze dei voli verso destinazioni internazionali. Ma il passato è stato funestato da una serie di gravi incidenti aerei. I più tragici sono stati tre. Il primo è avvenuto il 15 agosto 1989, quando un Antonov An-24, marche B-3417, precipitò poco dopo il decollo a causa di un'avaria al motore destro. Dei quaranta passeggeri a bordo, sopravvissero solo in sei. L’anno 1993 è stato tremendo per la compagnia cinese, con ben due incidenti.

Il 6 aprile, i piloti del volo China Eastern Airlines 583, un McDonnell Douglas Md-11, in volo tra Shanghai e Los Angeles, estesero per errore gli slat durante la fase di crociera, facendo oscillare pericolosamente l'aereo. In 156 rimasero feriti, 2 persone persero la vita. Dopo circa sei mesi, il 26 ottobre, il volo China Eastern Airlines 5398, un McDonnell Douglas Md-82 in volo tra Shenzhen e Fuzhou, uscì di pista durante l'atterraggio all'aeroporto di destinazione a causa di errori dei piloti. Due persone persero la vita, mentre l'aereo rimase danneggiato irreparabilmente.