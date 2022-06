Le Pen fa il boom alle urne: "È il miglior risultato della nostra storia"

Risultato storico per il Rassemblement national di Marine Le Pen, che ha incassato una vittoria alle elezioni legislative nella quarta circoscrizione del dipartimento del Var, senza senza nemmeno campagna elettorale. Secuplicato, dunque, il numero dei deputati all'Assemblée Nationale, mentre il riconfermato presidente francese Emmanuel Macron incassa oggi una sonora sconfitta.

Risultato storico

Per la Le Pen si tratta di un risultato unico, si parla del 53,65%. Chiamata per commentare gli esiti delle elezioni legislative, la leader del Rassemblement national è stata accolta da un lungo applauso nel suo comitato elettorale. Tanta la soddisfazione del partito, dal momento che grazie a quanto conseguito il Rn ottiene in parlamento ben 80-95 seggi, rispetto agli 8 attuali. Persa, dunque, per Macron la maggioranza assoluta.

La gioia di Le Pen

" Siamo riusciti ad eleggere un gruppo molto forte di deputati all'Assemblea, che d'ora in poi sarà ancora più nazionale. Sarà di gran lunga il più numeroso della storia della nostra famiglia politica ", ha dichiarato alle agenzie di stampa la leader di Rassemblement national. Garzie ai numeri conseguiti, ha spiegato la Le Pen, sarà possibile " preservare il Paese dal regno del partito unico ". " Faremo un'opposizione ferma, senza connivenze, ma responsabile ", ha proseguito Marine Le Pen, " il nostro solo interesse è quello della Francia ".

La leader di Rassemblement national ha poi dichiarato che è stato il popolo a inviare un gruppo maggiore di deputati del Rn in parlamento, rendendolo più nazionale. Si tratterà del gruppo più grande mai avuto dal partito, che lavorerà nell'interesse della Nazione.

" È la vittoria del popolo francese. Questa sera ha preso in mano il suo destino, facendo di Macron un presidente di minoranza ", ha concluso.

I complimenti di Salvini

Venuto a conoscenza della notizia, il segretario della Lega Matteo Salvini si è complimentato con la collega francese. "Risultato storico alle elezioni francesi per l'amica Marine Le Pen, mai eletti così tanti parlamentari: brava" , è stato il suo commento postato sulle pagine Facebook.