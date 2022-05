Perde le gambe sotto le bombe russe: infermiera ucraina si sposa in ospedale

Raccontare gli orrori della guerra significa anche mostrare come cambia la quotidianità, per sempre, di chi la subisce. Oltre alla tragedia dei 3mila morti civili, stima al ribasso secondo l'ultimo report stilato dalle Nazioni unite, c'è quella di chi ha riportato danni permanenti e sa che, d'ora in poi, niente sarà più come prima. Tra loro c'è anche Oksana, infermiera ucraina di 23 anni, irrimediabilmente sfregiata da un missile russo che le è piovuto addosso lo scorso 27 marzo mentre rincasava nella città di Lisichansk insieme al fidanzato Victor, che ha deciso di sposarla. I due hanno già due figli.

A causa di quel terribile incidente Oksana ha perso entrambe le gambe e quattro dita della mano sinistra, mentre il suo fidanzato è rimasto illeso. Nell'ultimo mese, Oksana è stata costretta a sottoporsi a quattro delicatissime operazioni chirurgiche in una struttura ospedaliera del Dnepr e solo una settimana fa è stata trasferita a Leopoli, la più occidentale delle grandi città ucraine che, per questo motivo, al momento è tra le più sicure, nonostante non siano mancati anche qui i bombardamenti russi. Nelle prossime settimane Oksana dovrà iniziare la lunga e faticosa riabilitazione, che la porterà a utilizzare le sue nuovi protesi con le quali cominciare una nuova vita insieme al suo Victor, che scampato al terribile bombardamento ha deciso di non perdere altro tempo e di sposare Oksana.

Ovviamente la cerimonia si è svolta in ospedale, dove l'infermiera dovrà trascorrere ancora molto tempo, ma per i due giovanissimi ragazzi che hanno visto con i loro occhi, e vissuto sulla loro pelle, l'orrore della guerra, non ha importanza. Probabilmente prima del 24 febbraio sognavano un matrimonio in grande stile, con tanto di cerimonia e rinfresco circondati da tanti invitati. Ma la guerra cambia tutto, spazza via qualunque cosa. E così ecco che i due giovani sposi hanno deciso di sposarsi nell'ospedale di Leopoli con l'aiuto dei volontari, che hanno organizzato per loro tutto il necessario, anche una torta nuziale. La cerimonia si è svolta tra i pazienti della struttura, per i quali quel momento è stata una piccola parentesi di festa in mezzo alla tragedia della guerra. Dopo aver pronunciato il fatidico "sì", i due si sono concessi anche il loro primo ballo, nonostante tutto. Victor ha preso tra le braccia Oksana e, tenendola stretta, ha volteggiato in cerchio nella camera d'ospedale tra la commozione di tutti i presenti.