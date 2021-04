"Troppo spazio alla morte di Filippo": bufera sulla Bbc

Si avvicina il giorno del funerale del principe Filippo, il prossimo 17 aprile alle 15 (in Italia le 16) e già infuriano le polemiche. Una, in particolare, getta un’ombra su questo momento già molto triste. Protagonista la BBC. Da quando, lo scorso venerdì 9 aprile, è stata data la notizia della dipartita del marito della regina Elisabetta, la storica emittente ha deciso di stravolgere i palinsesti, per adattarli alle esigenze del momento e dedicare una programmazione ad hoc alla vita eccezionale del principe consorte.

La risposta della BBC

Un omaggio, ma anche un gesto di rispetto nei confronti una personalità eccellente, che ha attraversato un secolo di Storia (non tentiamo di fare un "santino", Filippo aveva i suoi pregi e i suoi difetti, come è normale che sia). Non tutti i cittadini britannici, però, hanno gradito i cambiamenti. Proprio l'emittente ha fatto sapere di aver ricevuto ben 110mila reclami di spettatori arrabbiati per la cancellazione dei loro programmi preferiti. Tra questi, la finale di MasterChef.

La BBC ha subito replicato: “La morte di Sua Altezza Reale il principe Filippo, duca di Edimburgo, è stato un evento significativo che ha generato un grande interesse sia nazionale che internazionale. Comprendiamo che alcuni spettatori non siano contenti del livello di copertura mediatica dato e l’impatto che ha avuto sulla televisione a pagamento e sulla programmazione radio. Non facciamo questi cambiamenti senza un’attenta considerazione e la decisione presa riflette il ruolo della BBC come emittente nazionale durante i momenti significativi per il Paese. Siamo grati per tutti i feedback e ascoltiamo sempre la reazione del nostro pubblico”.

MasterChef può attendere

Una risposta diplomatica, ma corretta, da parte di una rete pubblica. Gli inglesi, infatti, pagano un canone, un po’ come facciamo in Italia con la Rai. Tuttavia non è possibile e non sarebbe giusto far finta che non sia accaduto nulla, o dare notizie di questa portata in maniera frettolosa. Si tratta di un evento che rimarrà nella Storia inglese, piaccia o meno. Pur comprendendo il diritto di opinione e anche di lagna, bisogna comunque ricordare che molti inglesi amano il principe Filippo e, per dirla tutta, sono molti di più dei 110mila critici. In fondo la finale di MasterChef si può recuperare tra qualche giorno, mentre la morte è qualcosa di più…definitivo.