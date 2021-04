La verità dietro al sorriso di Elisabetta in questa foto con Filippo

Se siete frequentatori di Instagram in particolare e seguite i profili che i fan hanno dedicato alla royal family, vi sarete accorti che in questi giorni di lutto c’è una fotografia onnipresente. Lo scatto ritrae il principe Filippo in uniforme di gala da granatiere e la regina Elisabetta accanto a lui. Entrambi ridono, divertiti da qualcosa che l’obiettivo non ha catturato. Siamo nel 2003 al Castello di Windsor e la sovrana sta passando in rassegna il battaglione delle Grenadier Guards del Queen’s Company Regiment.

Una sgradita presenza

Sembra quasi che Sua Maestà sia rimasta sorpresa dalla presenza del marito in divisa e, magari, è proprio il classico copricapo sulla sua testa ad aver scatenato l’ilarità di entrambi. Gli ammiratori si sono chiesti se questo fosse davvero il motivo della complicità evidente della coppia. In realtà no, visto che Filippo era un colonnello del reggimento. La ragione è un’altra. Un episodio divertente, ma con un certo livello di pericolo, che sta accadendo alle spalle di Chris Young, il fotografo dell’Associated Press che ha immortalato le regali risate.

Uno degli invitati ha trovato sotto la sua sedia un nido di api che hanno cominciato a scorrazzare tra le sedie, seminando il panico tra gli ospiti. In un attimo le sedie vengono lasciate vuote dai fuggitivi che tentano di allontanarsi possibile dagli insetti insidiosi. È vero, l’etichetta reale vieta di alzarsi dal proprio posto in un momento così solenne, alla presenza della monarca, ma è altrettanto innegabile che una puntura d’ape vorremmo evitarcela tutti. Figuriamoci, poi, di uno sciame intero. Per fortuna non vi sono stati incidenti più gravi. Solo un ex sergente maggiore ha rimediato una puntura sulla fronte ma, racconta il People, il Royal Beekeeper (un addetto alle arnie) è riuscito a prendere l’alveare e a impacchettare la sedia nel cellofan, in modo che nessuno si facesse male.

Il ricordo del fotografo

Di quella giornata particolare rimane la fotografia che testimonia la complicità della regina Elisabetta e del principe Filippo, un istante di spensieratezza in cui la coppia dimentica ruoli di corte e protocollo. Nello scatto non ci sono la sovrana e il principe consorte, solo Filippo e Lilibet (che possono ridere contenti perché sono lontani dalle api).

Ci rimane anche il commento del fotografo Chris Young, il quale ha raccontato alla BBC: “Sono stato fortunato. Ho riconosciuto un momento umano. Lei stava ridacchiando come una ragazzina e anche lui rideva. Ho pensato che la reazione di entrambi fosse davvero unica. Alcuni degli ospiti non erano certi di potersi muovere, ma alla fine tutti dovettero battere in ritirata”. Tra l’altro Young aveva una grande responsabilità quel giorno. Era l’unico addetto alle foto e non poteva sbagliare. A questo proposito ha detto: “Può essere snervante. Se sbagli nessuno può avere immagini dell’evento”.

Momenti di intimità familiare

Chris Young non ha sbagliato. Al contrario, ha catturato un momento che rimarrà per sempre nella storia della royal family e ha contribuito ad avvicinare ancora di più il principe Filippo ed Elisabetta alla gente. Le fotografie servono anche a questo. Basta scorrere i profili ufficiali della royal family, in questo periodo di lutto, per ritrovare scatti indimenticabili, che raccontano meglio di tante parole la vita del duca di Edimburgo.