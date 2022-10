"Portato fuori dal Congresso...": cosa è successo all'ex leader cinese Hu Jintao

L'ex presidente cinese Hu Jintao, per dieci anni al vertice della Cina, è stato scortato, a sorpresa, fuori dall'aula della Grande Sala del Popolo poco prima che cominciasse la cerimonia di chiusura del XX Congresso del Partito Comunista Cinese (PCC). La scena è stata immortalata dai giornalisti presenti e non è stata trasmessa dai media statali del Paese. Non è chiaro cosa abbia causato la decisione, né se si tratti di una motivazione politica o di un semplice sfortunato inciampo finito sotto i riflettori. In assenza di ulteriori informazioni l'episodio è già finito al centro di molteplici speculazioni.

L'allontanamento di Hu Jintao

Hu, 79 anni, è seduto accanto a Xi Jinping, per la precisione alla sua sinistra. All'improvviso un funzionario con la mascherina lo invita ad alzarsi. L'ex presidente appare resistere al tentativo. Sembra non voglia abbandonare il posto. Dopo qualche secondo l'anziano si alza e viene accompagnato fuori dalla sala. Come detto, non sono state fornite spiegazioni ufficiali di alcun tipo.

Tra le varie indiscrezioni riportate se ne segnalano due. La prima, e più comune, è che Hu sia rimasto vittima di una purga. Un'ipotetica epurazione, tra l'altro, che sarebbe avvenuta in concomitanza con la mancata conferma dell'ex premier cinese Li Keqiang – grande protetto di Hu Jintao – all'interno del Comitato Centrale del PCC. Insomma, secondo questa chiave di lettura Xi si sarebbe sbarazzato di due personaggi chiave appartenenti all'ala riformista del Paese.

Ipotesi e indiscrezioni

La teoria della purga è teoricamente plausibile ma poco probabile. Intanto perché, alzandosi dal proprio posto, si vede Hu scambiare qualche parola con Xi Jinping, senza isterismi o preoccupazioni che, al contrario, si addirebbero alla circostanza. Inoltre l'intera scena si è svolta davanti agli occhi dei giornalisti presenti. Difficilmente Xi, in caso di epurazione, avrebbe servito un simile assist ai media, soprattutto stranieri. C'è tuttavia chi sottolinea l'eventuale intenzionalità del leader cinese. In altre parole, Xi avrebbe orchestrato tutto per lanciare un chiaro messaggio di forza ai suoi avversari, presenti e futuri.

Una seconda indiscrezione, altrettanto avvolta nella nebbia, chiama in causa la salute di Hu Jintao, prossimo agli ottant'anni e, si dice, non in perfette condizioni di salute. I fautori di questa ipotesi legano l'allontanamento dell'ex presidente a motivi sanitari. In ogni caso, come ha sottolineato il centro d'analisi China Media Project, dalla rete cinese pare scomparsa ogni citazione recente di Hu Jintao.

Questo espediente impedirebbe agli internauti locali di poter risalire al video del Congresso, senza pregiudicare la visibilità complessiva dell'ex presidente. Ricordiamo che Hu ha passato a Xi nel 2012 l'incarico di segretario generale dopo due mandati e che ha sempre sostenuto il "vecchio" modello di leadership "collettiva" con rappresentanti di diverse fazioni e limiti di età e di mandato. L'opposto del modello scelto da Xi.