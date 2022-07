La profezia di Musk: "Raggiungeremo Marte in questa generazione"

L'umanità sul pianete Marte? Secondo il famoso imprenditore Elon Musk non mancherebbe molto al raggiungimento di questo traguardo.

In uno dei suoi più recenti post su Twitter, infatti, il patron di Tesla e SpaceX afferma senza mezzi termini: " Humanity will reach Mars in your lifetime ", ossia " L'umanità raggiungerà Marte nel corso della tua vita ". Insomma, secondo Musk l'evento dovrebbe avvenire nella nostra generazione, entro pochi anni.

Il post di Musk ha ovviamente fatto esplodere i commenti degli utenti, alcuni molto entusiastici altri critici. Fra gli internauti qualcuno si è addirittura chiesto se questa umanità sarebbe in grado di gestire un enorme passo in avanti come il raggiungimento del pianeta rosso. Altri, invece, affermano che in questo preciso momento storico sarebbe importante cercare di migliorare le condizioni di vita sulla Terra. Non mancano, tuttavia, le persone pronte a lanciarsi nella nuova avventura, seguendo la visione di Musk.

Lo stesso imprenditore, fra l'altro, dichiara che " senza un obiettivo comune, l'umanità finirà col combattere se stessa " e " la Luna ci ha uniti nel '69, Marte può fare lo stesso in futuro ". Insomma, gli obiettivi di Elon Musk sono chiari. E a suo dire non mancherebbe molto.

Intanto, proprio in questi giorni, il patron di Tesla è finito al centro di una feroce polemica dopo la diffusione della notizia di due gemelli che avrebbe avuto con una dirigente di Neuralink, una delle sue società.

Secondo il sito web d'informazione statunitense Business Insider, Musk avrebbe avuto i due bambini con la 36enne canadese Shivon Zilis, la quale avrebbe già presentato domanda presso un tribunale del Texas per cambiare il cognome ai piccoli, in modo tale che abbiano il cognome Musk, oltre a quello materno. Il giudice, sembra, avrebbe dato la sua approvazione.

La coppia di gemelli, sempre stando a quanto riferito da Busines Insider, sarebbe nata qualche settimana prima del seconndo figlio di Musk, avuto dalla musicista Grimes, chiamato Exa Dark Sideræl Musk.