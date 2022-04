Putin e il video della Messa. Perché non possiamo dire che è un fake

Il video del presidente russo Vladimir Putin durante la messa della Pasqua ortodossa a Mosca lascia un alone di sospetto. Un account Twitter, quello di Igor Shusko, ha messo in dubbio l'autenticità delle immagini trasmesse dall'interno della cattedrale di Cristo Salvatore dai canali ufficiali russi. In base a questo account, le immagini mostrate dai media confermerebbero l'assenza di Putin durante la cerimonia perché, secondo la visione di alcuni fotogrammi, esistono errori grossolani che certificherebbero dei montaggio. Il leader russo in alcuni momenti non sarebbe visibile oppure sarebbe in un altro punto rispetto al sindaco di Mosca, Sergej Semënovič Sobjanin, che invece è sempre al suo posto per buona parte del rito.

Diversi i punti interrogativi posti da chi ritiene che il video russo sia un "fake". Il primo è che il presidente, in un video rubato ripreso frontalmente rispetto alle telecamere ufficiali, mostrerebbe il capo del Cremlino compiere dei gesti quasi da "copione" con i fedeli assenti. In realtà, nell'immagine "rubata", che è frontale rispetto al presidente russo e al sindaco della capitale, si vedono per una frazione di secondi le persone al prioprio posto. E potrebbe anche essere un momento precedente della cerimonia per studiare bene i gesti nel più tipico e normale cerimoniale in cui nulla è lasciato al caso.

Inoltre, molti puntano il dito sui vestiti identici dei due politici. Un look per certi versi addirittura troppo uguale che farebbe pensare allo stesso momento di registrazione. Una differenza però secondo molti osservatori sarebbe visibile: il colletto della camicia e le pieghe del collo. Sul colore, una lieve differenza potrebbe derivare dalle luci, che nei due video sono differenti. Ma le rughe e la piega delle pelle indicherebbero momenti distanti.

Analizzando il video pubblicato dai canali russi, tra cui quello della Chiesa ortodossa, è possibile poi individuare altri elementi importanti. Putin non appare all'inizio della cerimonia, ma solo quando il patriarca Kirill rientra nella cattedrale dopo il passaggio rituale all'esterno del tempio ortodosso. Nel video, si può vedere che solo in quel momento appare una seconda figura vicino al sindaco di Mosca: e quella figura dovrebbe essere, fino a prova contraria, il capo del Cremlino. Va però precisato anche nel video dell'anno scorso, del 2 maggio 2021, c'era questa medesima assenza iniziale del leader russo. Quindi può essere semplicemente parte del cerimoniale.

Un altro elemento dubbio riguarderebbe poi un'immagine, quella in cui il presidente russo sembra "sparire" dietro agli abiti degli ecclesiastici che spargono l'incenso nel momento immediatamente successivo a quello in cui Kirill, con il candelabro in mano spento, afferma il "Khristos voskrese!", "Cristo è risorto". In quel frangente, sembra effettivamente impossibile capire se il presidente russo sia presente o meno alla cerimonia perché i sacerdoti coprono completamente la visuale mostrando solo il sindaco di Mosca. C'è però un'ombra, come spiega David Puente su Twitter, che confermerebbe la stessa presenza del leader russo, che in un'altra immagine proietta la stessa figura sulla parete. Non a caso, immediatamente dopo una telecamera inquadra direttamente il volto di Putin che, a una prima analisi, sembra oltretutto molto tirato, rigido e quasi nervoso. Fattori che indicherebbero, secondo molti osservatori, una ulteriore prova delle condizioni di salute non buone dello "zar". Ma che d'altro canto confermerebbero lo stato di salute attuale e non quello del precedente anno, e quindi la presenza fisica quest'anno del leader russo.

E anche basandosi sulla posizione del presidente russo rispetto a quella che appare una corona nell'affresco dietro Putin, c'è un punto a sfavore della tesi per cui il presidente "cambierebbe" posizione, e cioè che nell'analisi non viene valutata la prospettiva. Il soggetto può anche essere nello stesso punto, ma ruotando la videocamera è evidente che può sembrare che un ritratto sia in un'altra posizione rispetto il corpo di Putin.

Tutto questo avviene poco prima del 35esimo minuto (qui il pubblicato dal canale ufficiale del Patriarcato di Mosca). Tuttavia, subito dopo, un'immagine dall'alto dell'interno della cattedrale sembra dissipare questo dubbio sulla presenza del presidente: c'è una seconda persona vicino al sindaco della capitale russa che sembrerebbe a tutti gli effetti il presidente e le persone che partecipano alla cerimonia in posizioni molto simili. Altro particolare: esattamente nello stesso arco temporale, cioè dopo 40 minuti dall'inizio della cerimonia, sia nel 2021 che nel 2022 appare Kiril con il candelabro in mano, con la differenza che l'anno precedente era colorato, mentre quest'anno le candele sono di un colore unico. Successivamente, al minuto 47 circa, si può vedere una nuova inquadratura sempre frontale a Putin con uno dei sacerdoti (questa volta non il patriarca) che compie i medesimi gesti di Kirill, e il leader russo è ben visibile. E durante i successivi minuti, anche con inquadrature diverse, si può osservare che il capo del Cremlino è al suo posto, con la candela tra le mani. E i movimenti non sono assolutamente quelli dell'anno scorso.

Infine, l'elemento dell'uscita di scena del presidente russo. Va segnalato che la presenza dello "zar" alla cerimonia è ben più breve rispetto a tutto quanto il rito. Il presidente russo entra dopo ed esce prima, e questo, se può far pensare a una salute poco resistente da parte di Putin, dall'altro lato non può certo escludere la reale presenza fisica dello stesso nella cattedrale del Cristo Salvatore. Anzi, a un'ora e dieci minuti esatti nel video si può vedere il presidente e i sindaco che escono di scena.

In definitiva, il video ufficiale, almeno per una prima analisi, non sembra smentire la presenza di Putin nella cattedrale per la Messa di Pasqua. Non esistono pertanto prove certe che possano provare il contrario. Chiaramente questo non indica che sia stato necessariamente presente, perché è assolutamente possibile, con le attuali tecnologie, modificare in modo radicale un video o un fotogramma. Tuttavia, allo stato dell'arte, non si può escludere che il presidente russo sia stato presente alla cerimonia. Come confermato anche dai primi siti di fact-cheking.