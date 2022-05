"Putin ha 3 anni di vita e perde la vista": rivelazione choc della spia

Giungono nuove informazioni sullo stato di salute di Vladimir Putin: dopo tutte le voci che si susseguono ormai da settimane sul tumore al sangue, il morbo di Parkinson e condizioni sempre più precarie, nelle ultime ore una spia russa ha dichiarato al quotidiano inglese Mirror che, secondo i medici, lo Zar avrebbe " massimo tre anni di vita " e che " una forma grave di cancro " sarebbe in " rapida progressione ". Accanto a queste patologie, ce ne sarebbe una finora mai menzionata che riguarda la vista.

"Sta seriamente peggiorando"

Speculazione o meno, sono davvero numerosi gli indizi sui segnali di malattia di Putin e l'eterogeneità delle segnalazioni che arrivano con il passare del tempo. La rivelazione della spia al giornale britannico è perentoria: " Soffre di mal di testa e quando appare in tv ha bisogno di pezzi di carta con tutto scritto a caratteri cubitali per leggere quello che sta per dire ". Addirittura, si dice che ogni pagina contenga poche parole per l'enorme carattere con cui vengono scritte e che " la sua vista " starebbe " seriamente peggiorando ". Se ci sia speculazione, fondo di verità o le cose stiano davvero così lo scopriremo soltanto con il tempo ma la spia ha raccontanto un'altra cosa che abbiamo già appurato trattarsi di un problema oggettivo: quello relativo alla sua gamba, soprattutto quella sinistra.

"Cosa succede agli arti"

" E ora anche i suoi arti stanno tremando in modo incontrollabile ", ha dichiarato. Non è una notizia falsa: come abbiamo visto sul Giornale.it, infatti, durante l'incontro con l'omologo del Tagikistan, Emomali Rahmon, le telecamere si sono soffermate su gamba e piede sinistro di Putin che, in alcune occasioni del colloquio, hanno iniziato a muoversi e tremare in maniera non normale. Il Daily Mail ha pubblicato il video nel quale si vede Rahmon guardare quegli strani movimenti con molta apprensione. Si tratterebbe della " sindrome delle gambe senza riposo " una delle più tangibili manifestazioni del morbo di Parkinson che, oltre a colpire il cervello, può anche interessare le capacità motorie di una persona. Una situazione simile si era verificata anche durante l'incontro con il leader bielorusso Alexander Lukashenko con le telecamere a pizzicare strani movimenti dei piedi.

La rivelazione sulla vista

A tenere banco, adesso, è comunque questo problema alla vista, sconosciuto fino a poco tempo fa. La spia rincara la dose affermando che, non potendosi far vedere debole in pubblico, Putin non indosserebbe gli occhiali per scelta ma che tutta la sua rabbia la riverserebbe sui suoi dipendenti al Cremlino e nella super villa poco fuori Mosca. " È impazzito e non si fida quasi di nessuno ". Come rivelato dal canale Telegram "General SVR", in teoria, Putin sarebbe già stato operato di cancro la settimana scorsa e il controllo delle operazioni belliche sarebbe stato affidato, per qualche giorno, a Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa e personalissimo amico di Putin.

Insomma, lo Zar si sarebbe chiuso in un mutismo che non lo appartiene nella residenza di Novo-Ogarevo, il suo nuovo "bunker" dorato alle porte di Mosca dove evita gli incontri dal vivo (solo videoconferenze), si alza tardi al mattino e lavorerebbe pochissimo. Anche questi sono segnali, tangibili, di uno stato di salute sempre più precario.