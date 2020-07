Rambo esiste e vive in Germania: è caccia all’uomo

Yves Rausch, 31enne tedesco, è stato ribattezzato dai social "Rambo", ovvero l’ex veterano della guerra del Vietnam interpretato da Sylvester Stallone negli anni ‘80. Sarebbero oltre 200 i poliziotti che gli stanno dando la caccia dopo che lunedì scorso è riuscito a disarmare quattro agenti a Oppenau, nella Germania sud-occidentale. Subito dopo ha fatto perdere le proprie tracce, vestito con equipaggiamento da guerra. Già, perché come il leggendario John Rambo, si è rifugiato in mezzo ai boschi, della Foresta nera.

L'appello a non uscire di casa

Secondo quanto raccontato dai media tedeschi, si tratterebbe di un ex ferroviere diventato poi un senza fissa dimora, che è stato giudicato in uno stato di alterazione mentale. Dopo aver disarmato i quattro poliziotti è scappato portandosi via le loro pistole. Avrebbe con sé anche un arco corredato da freccia, oltre a un’altra arma da fuoco e a un pugnale. Insomma, il ragazzo viaggia abbastanza armato. Proprio in stile Rambo. Almeno 200 i poliziotti impegnati nella sua cattura, con elicotteri e cani al seguito. Le forze dell’ordine hanno tenuto a diramare un comunicato a tutta la popolazione. L’appello è di non uscire perché il ricercato è ritenuto molto pericoloso. Un’ultima avvertenza riguarda i guidatori, che assolutamente non devono dare passaggi a eventuali autostoppisti incontrati lungo la strada. Nell’area intanto sono state chiuse sia le scuole che gli asili. Oltre al divieto di traffico aereo sulla zona interessata dalle ricerche.

Rambo è armato fino ai denti

Rausch sarebbe già noto alla polizia per reati precedenti e possesso illegale di armi da fuoco. In passato avrebbe anche trascorso un periodo dietro le sbarre perché ha ferito una ex fidanzata utilizzando arco e freccia. La ricerca non sarà facile anche perché il 31enne conosce benissimo i boschi in cui è scappato. Uwe Gaiser, primo cittadino di Oppenau, ha così commentato quanto sta accadendo: “Questa è una situazione eccezionale per la nostra piccola comunità. Spero solo che possano trovarlo rapidamente e che nessuno si faccia male”. Scene che ricordano proprio i film interpretati da Stallone. Qui però tutto è reale, poliziotti, cani ed elicotteri compresi.

Riassumendo: il ricercato è armato fino ai denti e indossa un equipaggiamento da guerra. Sarebbe proprio il caso di dire: quando la fantascienza diventa realtà. In questo caso infatti non si tratta purtroppo del personaggio cinematografico ideato da David Morrell, ma di un pericoloso criminale in carne e ossa che tiene in scacco centinaia di poliziotti.