La regina Elisabetta mette alle strette Harry e Meghan. Ora rischiano

Una nuova tegola starebbe per abbattersi su Harry e Meghan e a lanciargliela dritta in testa sarebbe proprio la regina Elisabetta. Per ora si tratta solo di indiscrezioni. Tuttavia se la notizia si rivelasse fondata, si realizzerebbe una delle previsioni più infauste e dibattute sui tabloid dall’inizio della Megxit. Il magazine Marie Claire riporta che la regina Elisabetta avrebbe minacciato i Sussex di privarli del titolo di duchi per aver violato una delle regole più stringenti della royal family: la neutralità politica. Sua Maestà ha sempre accettato, con grande senso del dovere, la rinuncia a un’opinione su questo tipo di questioni, consapevole del suo ruolo più simbolico che attivo nella vita politica del suo Paese.

Un equilibrio finora stabile tra la monarchia e il Parlamento, su cui poggia la stessa immagine della Corona. In quasi 69 anni di regno la regina Elisabetta ha solo “accennato” a violare questa regola in due casi: quando fece capire di non amare troppo Margaret Thatcher e nel momento in cui trapelò un suo presunto giudizio sfavorevole nei confronti della Brexit. Harry e Meghan, invece, si sono impegnati di più in tal senso. La duchessa di Sussex ha partecipato in maniera fin troppo attiva alla campagna elettorale di Joe Biden, mentre il principe Harry non ha lesinato pareri, impliciti ed espliciti, su governi, pensiamo all’amministrazione Trump e sui cosiddetti “poteri forti”.

La faccenda non è da sottovalutare perché, come spiega il giornalista del Guardian Graham Smith, ciò che i reali inglesi esprimono dal punto di vista politico “ha un impatto sulle relazioni britanniche con altri Paesi”. Non dimentichiamo, poi, che il nome del principe Harry figura ancora nella linea di successione al trono. Smith prosegue: “Se vuoi entrare in politica, smetti di essere un reale è così semplice”. La posizione dei Sussex all’interno della royal family non è ancora stata chiarita del tutto, né sappiamo quale sarà la scelta definitiva dei Susssex i quali, secondo il gossip, vorrebbero addirittura prolungare il periodo di transizione.

Graham Smith non è favorevole alla monarchia, dunque chiosa: “Se fossi in loro sceglierei la politica: essere un reale non ha senso, mentre in politica potrebbero effettivamente fare qualcosa di utile”. Intanto la regina Elisabetta avrebbe, secondo le fonti, redarguito con una certa durezza Harry e Meghan, imponendo un aut aut che potremmo riassumere così: o tacete, o perdete i titoli e siete fuori dalla famiglia. Per la verità la questione dei titoli nobiliari di Harry e Meghan è in ballo già da un anno circa. La coppia può mantenere il trattamento di altezza reale, ma non usarlo per iniziative commerciali. Il ducato, invece, è ancora saldo nelle loro mani.

Se, però, allo scadere dell’anno di transizione i Sussex sceglieranno di restare negli Stati Uniti, potrebbero perdere definitivamente qualunque diritto reale, titolo compreso. La dottoressa Anne Whitelock, capo del Dipartimento di Storia dell’Università di Londra ed esperta di questioni royal, ha spiegato all’Express che Harry e Meghan rischierebbero seriamente di diventare dei comuni cittadini dal prossimo marzo 2021. La studiosa sostiene che i due siano già del tutto fuori da quello che definisce “il cerchio magico” dei Windsor e che non aspirino a rientrarvi. Stando all’opinione del biografo Sean Smith, Harry e Meghan non perderanno mai i loro titoli, perché “quando il principe Carlo diventerà re, Harry sarà il figlio del re e sia lui che Meghan torneranno in patria per la cerimonia di incoronazione”

.

Insomma l’ascendenza di Harry renderebbe impossibile, già da sola, che lui e sua moglie possano perdere il titolo di duchi. In un recente sondaggio del Daily Express i sudditi si sono detti favorevoli, per la maggior parte, a una cancellazione immediata del duca di Sussex dalla rosa degli eredi al trono. Sintomo di un’antipatia serpeggiante nei confronti della coppia. I Sussex, ormai, si firmano e si presentano solo come Harry e Meghan. Ciò fa pensare che non abbiano questa gran voglia di essere nobili. Comunque per verificare l’autenticità della notizia delle presunte minacce della regina Elisabetta basterà aspettare (forse non molto) una nuova opinione politica resa pubblica dai duchi.