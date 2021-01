L'ennesimo schiaffo di Meghan Markle alla Regina: "Non si presenta con Harry"

I tabloid inglesi ne sono quasi certi. La duchessa di Sussex, Meghan Markle, " con molta probabilità " non accompagnerà il principe Harry nel primo viaggio di rientro nel Regno Unito dopo l'uscita dalla royal family. Fonti vicine alla coppia svelano che Meghan si sarebbe rifiutata di seguire il marito in Gran Bretagna solo per " ragioni pratiche e personali ", ma per i sudditi britannici è l'ennesimo schiaffo che l'attrice americana starebbe per dare alla regina Elisabetta II.

Il ritorno in patria delè previsto nei prossimi mesi. Tanti gli appuntamenti importanti che la famiglia reale è pronta a festeggiare seppur in un clima decisamente difficile a causa della pandemia da Covid-19. Dal 95esimo della regina Elisabetta all'inaugurazione della statua della principessa Diana fino al centenario del principe Filippo, Harry sarebbe pronto a tornare a Londra non solo per prendere parte alle cerimonie (in particolare i 100 anni del nonno, in programma il 10 giugno), ma soprattutto per rivedere gli accordi della

Con lui, però, non ci saranno Meghan e il piccolo Archie. A svelarlo è il tabloid inglese Daily Mail che, citando alcune fonti anonime vicine ai Sussex, parla di un rientro solitario per il figlio di Lady Diana. Una soluzione che oltre a rappresentare l'ennesimo smacco alla regina da parte di Meghan, non fa che alimentare i rumor sulla crisi che i Sussex starebbero attraversando. Le voci di un imminente divorzio tra Harry e Meghan non smettono di rincorrersi e a confermarle c'è anche la voce autorevole di uno dei corrispondenti reali più conosciuti, Antonio Capranica. Per il giornalista l'addio del principe all'attrice americana sarebbe solo questione di tempo e il viaggio di rientro di Harry nel Regno Unito da solo potrebbe essere un segnale.