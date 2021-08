Via la reporter della Cnn e prima "fatwa". Il nuovo corso dei talebani

L'Afghanistan si sveglia per il sesto giorno di nuovo regime con le immagini più dure del nuovo corso talebano. Nel Paese non passa giorno in cui non si sentano notizie di esecuzioni e vendette personali da parte del talebani. Le proteste che iniziano a vedersi in varie città sono costellate di fatti di sangue in cui il servizio d'ordine talebano spara ad altezza uomo al primo segnale di innalzamento della tensione. E si contano le prime vittime tra Jalalabad e Asadabad.

I civili continuano a tentare la fuga

In queste ore, nella capitale, Kabul, continua il tentativo di fuga attraverso l'aeroporto. Centinaia di persone si sono ammassate lungo gli ingressi dello scalo nella speranza di trovare un volo. L'evacuazione dei cittadini dei Paesi che chiudono le ambasciate procede con momenti di forte tensione: lo testimoniano i video che in queste ore circolano in rete con i soldati britannici e statunitensi costretti a resistere a fatica alla calca.

Via anche la giornalista della Cnn

La fuga dall'Afghanistan coinvolge anche i giornalisti. Dopo la caccia al reporter di Deutsche Welle terminata con l'omicidio di un suo familiare, oggi ha abbandonato il Paese anche Clarissa Ward, la corrispondente della Cnn diventata nota al mondo per aver raccontato la caduta di Kabul e per la sua immagine avvolta nel velo nero per evitare problemi con le milizie talebane. L'ultimo servizio dall'aeroporto mostrava la giornalista confrontarsi con i miliziani che le chiedevano di coprirsi il volto e spegnere la telecamera, mentre minacciavano di colpire l'operatore della sua troupe.

La notizia della prima fatwa

Il cambio di regime si percepisce in modo netto anche da quello che sta succedendo nelle università. Secondo l'agenzia di stampa Khaama, i talebani avrebbero ordinato la loro "prima fatwa" con il divieto di classi miste nelle università dell'Afghanistan occidentale. Secondo le prime informazioni che trapelano dalla provincia di Herat, i talebani hanno avuto un incontro con professori e titolari delle università private del distretto e hanno ordinato che non vi fossero più classi miste. La protesta dei docenti e dei titolari delle scuole private non è servita a nulla. E dimostra anche l'importanza del controllo degli atenei da parte degli "studenti coranici", che non a caso a Kabul hanno scelto di prendere subito possesso dell'università appena fatto il loro ingresso nella capitale.

Il mullah Baradar a Kabul?

Nella capitale dell'Afghanistan è arrivato anche il leader sul campo dei talebani, il Mullah Abdul Ghani Baradar. È lui l'uomo che ha condotto le trattative con gli Stati Uniti fino all'accordo di Doha del 2020. Ed è lui che, secondo molti osservatori, sarà il primo leader dell'Emirato islamico. La notizia dell'arrivo di Baradar, che è giunta all'agenzia Pajhwok da una fonte anonima dei miliziani, potrebbe indicare l'inizio delle trattative a Kabul per il nuovo governo. Il mullah arriva da Kandahar, roccaforte talebana nel sud dell'Afghanistan, dove ha fatto ritorno il 17 agosto con un volo giunto direttamente dal Qatar.