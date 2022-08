"Voglio i miei soldi". Uomo armato prende una banca in ostaggio

A Beirut in queste ore si stanno vivendo momenti di paura a causa di un uomo che si è barricato all'interno di una banca e ha preso in ostaggio i presenti e il personale in servizio. I fatti si stanno verificando presso la Federal Bank di Hamra e l'uomo sarebbe un correntista della filiale che vuole ritirare i suoi depositi, secondo quanto riferito da diversi media libanesi. Sono state immediatamente dispiegate le forze di polizia e militari attorno alla banca e secondo i media libanesi, l'uomo avrebbe minacciato di darsi fuoco se non dovesse ricevere i suoi soldi. Per avvalorare la sua minaccia, avrebbe anche gettato benzina nei locali con l'intento di appiccare un incendio.

Due negoziatori starebbero lavorando per convincere l'uomo a desistere dal suo intento ma lui, con un'arma in mano e una sigaretta, si sarebbe rifiutato finora di liberare gli ostaggi. A ora, è stato rilasciato solo un uomo, un anziano signore che è stato immediatamente preso in consegna dai poliziotti. Il fratello del sequestratore ha dichiarato ai media: " Mio fratello ha 210.000 dollari e vuole ritirare tutta questa somma. Non è entrato in banca armato, ma ha sequestrato un'arma a uno degli agenti della sicurezza. Ha con sè della benzina ed è pronto ad appiccare il fuoco se le sue richieste non verranno soddisfatte ". Alla base del suo gesto ci sarebbero ragioni familiari molto serie, come ha spiegato il fratello: " Nostro padre è ricoverato in ospedale e io ho dovuto indebitarmi per pagare le spese mediche ".

BREAKING: Video of hostage situation in #Lebanon at a major bank in downtown Beirut. An armed man is holding bank staff until they release his deposits, he says are $210,000: pic.twitter.com/xG9A9H3Yl8 — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 11, 2022