"Rimosso l'uso della Z". Zurich modifica il suo logo per la guerra in Ucraina

Da più di un mese a questa parte, ossia da quando la Russia ha iniziato a invadere l'Ucraina, la Z è diventata il simbolo dell'esercito di Putin. Simbolo di morte e di devastazione al pari della svastica di epoca nazista, da oltre un mese viene associato alla guerra. Viene dipinto su tutti i mezzi d'assalto della Russia come segno di riconoscimento e passerà alla storia come emblema della guerra in Ucraina. Una semplice lettera dell'alfabeto, che fino a pochi giorni fa non aveva nessuna valenza simbolica, ora viene associata alla Russia e molti brand che finora l'hanno utilizzato come logo per le loro aziende. E infatti ora in tanti stanno correndo ai ripari, tra i quali anche Zurich Insurance Group, colosso svizzero delle assicurazioni.

Zurich si è già schierato al fianco di Kiev ma ora ha fatto un passo avanti e sui social. L'immagine social dell'azienda è stata da anni associata al logo della Z ma ora Zurich ha eliminato il simbolo da ogni suo profilo, anche se pare si tratti solamente di una decisione momentanea legata al periodo bellico. La decisione del colosso assicurativo è stata presa per evitare fraintendimenti e non dare l'idea che Zurich appoggi la cosiddetta "operazione militare speciale" in Ucraina da parte della Russia. Una decisione che non rappresenta un unicum nel panorama aziendale, visto che già alcune aziende hanno già fatto questo passo nell'ultimo mese.