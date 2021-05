Riscoprire l'Italia: weekend a Firenze

dal 28 AL 30 MAGGIO 2021 - POSTI LIMITATI PRENOTA SUBITO – VIAGGIO A NUMERO CHIUSO

Un tour di 3 giorni alla riscoperta degli splendori di Firenze, conosciuta nel mondo intero come la culla del Rinascimento e della bellezza artistica. La vedremo in un momento particolare per il nostro Belpaese e di totale assenza dei turisti stranieri che solitamente affollano la città. Avremo quindi Firenze tutta per noi e potremo scoprirla con calma e senza assembramenti e al contempo aiuteremo l’economia turistica italiana. Visiteremo tutti insieme - sono previsti anche momenti liberi per visite individuali di approfondimento - palazzi, chiese, basiliche, piazze, e punti panoramici, sulle tracce di Michelangelo, Raffaello, Botticelli, Machiavelli, Brunelleschi, Mantegna, Leonardo da Vinci, solo per citarne alcuni. Avremo anche una mattina dedicata alla visita guidata (una guida privata ogni 9 persone) degli “Uffizi”, tempio dell’arte italiana. Accompagnati nel viaggio da Luigi Mascheroni, giornalista della redazione Cultura de il Giornale, pernotteremo all’Hotel Helvetia & Bristol – Starhotels Collezione (5*). Prezzo speciale riservato di 670 euro a persona in mezza pensione, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse. Possibilità di arrivare con mezzi propri oppure con treni da Milano o Roma compreso il trasferimento per l’hotel.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it