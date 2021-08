Il capo della Cia incontra i talebani. Il vertice segreto alla vigilia del G7

Imbastire un piano comune per coordinare le vicende afghane. Completare l'evacuazione dei civili, gestendo, al tempo stesso, la loro accoglienza al di fuori dei confini nazionali. E ancora: fare il punto sull'atteggiamento da tenere nei confronti dei Talebani, tanto nel medio periodo che a lungo termine. Il G7 virtuale presieduto da Boris Johnson riunisce i capi di Stato di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Canada e Giappone nel tentativo di dare risposte concrete al dramma che si sta consumando in Afghanistan. C'è molta incertezza, e nessuno ha idea di come condurre il tavolo delle trattative in modo univoco. Anche perché, bruciando le tappe, è già avvenuto un incontro segreto tra il capo della Cia, William Burns, e il capo dell'ufficio politico dei talebani, Abdul Ghani Baradar con lo scopo di gestire la data limite del 31 agosto, giorno previsto per l'addio definitivo delle truppe Usa.

L'incontro (segreto) tra i talebani e il direttore della Cia

La notizia del vertice segreto è arrivata da un retroscena pubblicato dal Washington Post. Secondo il giornale americano il direttore della Cia e il capo dell'ufficio politico dei talebani si sono incontrati a Kabul in gran segreto. Il vertice è quindi il più importante contatto avvenuto tra gli Stati Uniti e la leadership del gruppo afghano dopo la presa di Kabul da parte di quest'ultimo.

L'incontro è avvenuto mentre è in corso l'operazione che il presidente statunitense Joe Biden ha definito "il ponte aereo più grande e più difficile della storia". Nel corso del faccia a faccia, Burns e Baradar avrebbero discusso proprio dell'evacuazione dei cittadini statunitensi e degli afghani che in questi anni hanno collaborato con le forze Usa e Nato, oltre che della scadenza ultima per il ritiro dei militari statunitensi. Temi che saranno anche sul tavolo, virutale, del G7.

I nodi da sciogliere nel G7

In linea teorica, il summit del Gruppo dei Sette avrebbe tutte le carte in regola per sancire una sorta di road map sull'Afghanistan. Il problema è che i leader occidentali hanno idee differenti su varie questioni, ad esempio in merito alla presenza delle forze americane in loco. Mentre Johnson spinge per chiedere a Joe Biden un prolungamento della loro presenza oltre i confini afghani, il presidente americano sembra intenzionato a voler rispettare la scadenza del 31 agosto e non andare oltre la dead line.

Capitolo politico: quale atteggiamento tenere nei confronti dei Talebani? I ministri degli Esteri coinvolti nel G7 hanno già fatto sapere che i rapporti della comunità internazionale nei confronti dei Talebani dipenderanno dalle loro azioni future. Mentre i Paesi democratici si mantengono ambigui sul tema, Russia e Cina hanno dimostrato di voler intavolare un dialogo con il gruppo che, di fatto, controlla l'Afghanistan. Ecco perché, in vista del prossimo G20, sarà importante iniziare a lavorare di sponda anche con Mosca e Pechino.

Ritiro e sanzioni

Per quanto concerne l'Europa, Ursula von der Leyen ha twittato un messaggio inequivocabile prima dell'inizio del summit. " Alla videoconferenza dei leader G7 di oggi annuncerò un aumento del sostegno umanitario per gli afghani, all'interno e intorno alPpaese, da oltre 50 milioni a oltre 200 milioni di euro. Questi aiuti umanitari si aggiungeranno ai contributi degli Stati membri per aiutare il popolo afghano ", ha fatto sapere il presidente della Commissione europea.

In ogni caso, le prime bozze della dichiarazione dei leader del G7 non lasciano spazio all'immaginazione. " Nessun Paese riconosca unilateralmente il regime talebano, occorre un coordinamento con il Consiglio di sicurezza dell'Onu ", si legge in un'anticipazione fornita da Al Arabiya. Nella stessa dichiarazione, i leader confermano la loro " solidarietà con il popolo afghano ". Secondo fonti della Casa Bianca gli Stati Uniti sono pronti a sostenere l'ipotesi di sanzioni contro i Talebani nel caso in cui il gruppo non dovesse rispettare i diritti umani.