La rivelazione nel libro: "Fu Harry a spingere per la Megxit"

"Finding Freedom ”, il libro sui duchi di Sussex in uscita l’11 agosto 2020, allontanerà definitivamente l’idea che dietro la Megxit ci sarebbe Meghan Markle. Come riporta il The Sun, un insider del mondo dell'editoria ha rivelato che a decidere di lasciare la Royal Family è stato il principe Harry. La notizia trapelata in esclusiva mesi prima della pubblicazione del libro, potrebbe cambiare l’immagine pubblica di Meghan, la quale è decisa “a chiarire la faccenda una volta per tutte”, spiega l’insider.

“La realtà dei fatti è che è stato Harry a prendere la decisione” , prosegue la fonte. “Nel libro viene spiegato chiaramente perché è accaduto. La verità è che Harry era infelice da troppo tempo. Voleva trasferirsi, come hanno fatto in seguito. È stata una scelta ponderata per diversi anni”. Non si tratta quindi, di una Megxit, parola che a detta dell’insider darebbe molto fastidio al principe. “La parola Megxit ha sempre innervosito Harry. Ha dato l’idea che la decisione di lasciare la Royal Family fosse di Meghan” . La duchessa americana, dipinta dai media come colei che ha tramato nell’ombra per allontanare il marito dai suoi affetti, avrebbe solo assecondato i desideri del marito, stanco di vivere una vita che non gli apparteneva. “Meghan ha supportato la decisione di Harry, ma più di una volta ha chiesto al marito se fosse sicuro di ciò che voleva ”, aggiunge la fonte. ”Ha sempre sostenuto di volerlo supportare in ogni sua scelta” .

Nei giorni successivi all’annuncio “bomba ” del loro addio ai Windsor, Harry non ha nascosto che l’intenzione di trasferirsi fosse sua. “Una volta sposati, io e Meghan eravamo entusiasti, pieni di speranza. Eravamo qui per servire” , spiegò Harry durante un discorso per un evento di beneficenza. “Per queste ragioni sono molto triste per quello che è accaduto. La decisione che ho preso per me e mia moglie, di tirarmi indietro, non è stata presa con leggerezza. Ci sono stati mesi di discussioni, dopo anni di sfide. So di non aver avuto sempre ragione, ma non c’erano altre opzioni” . Harry e Meghan hanno detto addio ai loro ruoli istituzionali all’interno della famiglia reale a gennaio 2020, scatenando le reazioni dei media e del popolo inglese. La loro decisione, che ricorda per molti versi, quella presa da Edoardo VIII quando lasciò il trono per sposare l’americana Wallis Simpson, è stata dettata dal bisogno di indipendenza.