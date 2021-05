"La sua presenza è inutile". Tolgono i titoli a Harry?

Il principe Harry non era andato in California per cercare privacy, tranquillità, allontanarsi dalla royal family, dai doveri di corte e dalla stampa opprimente? Se consideriamo le sue ultime esternazioni al podcast “Armchair Expert” di Dax Shepard, allora è proprio vero l’aforisma “di buone intenzioni è lastricata la via dell’inferno” . Il duca di Sussex, infatti, sta agendo in maniera diametralmente opposta rispetto ai suoi propositi iniziali, attirando ancora di più il clamore su di sé e sulla sua famiglia. Non è bastata l’intervista con Oprah. Il nuovo sfogo di Harry, però, ha già suscitato le prime reazioni della royal family.

Silenzio apparente

I Windsor, in apparenza, mantengono la rigorosa linea del silenzio. Un ottimo esempio di applicazione di questa strategia ce lo dà il principe Carlo che, durante una visita a un’azienda familiare di Cardiff, lo scorso 14 maggio, è stato avvicinato da una giornalista che le ha chiesto un commento sulle parole del figlio. L’erede al trono non si è neanche fermato. Ha tirato dritto, ignorando la domanda e mantenendo un’espressione glaciale.

Tuttavia dietro la coltre di apparente indifferenza, il Palazzo sarebbe in grande imbarazzo. Harry sembra inarrestabile e, per cercare di ridurre al minimo i danni di immagine che potrebbero derivare dal fango che sta gettando sulla corte, i Windsor avrebbero già schierato il loro staff in una specie di “assetto di guerra comunicativa”. La stessa strategia seguita quando Harry e Meghan rilasciarono l’intervista a Oprah Winfrey, lo scorso 7 marzo. Calmi, ma pronti a colpire se è il caso. Buckingham Palace, inoltre, avrebbe bollato come “inutile” la partecipazionedi Harry al podcast, ci informa Il Messaggero.

Oltraggio alla Corona

I consiglieri reali, però, sarebbero in subbuglio. Non si aspettavano nuovi sfoghi del duca di Sussex. Soprattutto a distanza così ravvicinata dal funerale del principe Filippo. Li avrebbero giudicati inappropriati al momento e vorrebbero suggerire al principe Carlo e alla Regina di privare Harry e Meghan dei titoli nobiliari. Perché la coppia dovrebbe mantenere il ducato se ha mostrato più volte di voler rompere qualunque legame con la Corona, continuando a insultarla? Alcuni insider hanno rivelato al Mail On Sunday di provare “sconcerto” per il comportamento di Harry, reputato un vero e proprio “tradimento” .

A colpire sarebbero state soprattutto le frasi riguardanti i metodi educativi applicati dalla regina Elisabetta e dal duca di Edimburgo nei confronti di Carlo e che quest’ultimo avrebbe replicato con i figli. Infatti il duca ha dichiarato: “Me ne sono andato in America per rompere un ciclo genetico di dolore e sofferenza. Non voglio fare ai miei figli ciò che i miei genitori hanno fatto a me” , continuando, “La mia vita era un misto tra il Truman Show e lo zoo” .

Rinunciare ai titoli?

Parole oltraggiose secondo lo staff. Una fonte di Palazzo ha detto: “Trascinare suo nonno in questa polemica è stato scioccante e oltraggioso” e ha concluso: “Se disprezzi a questo punto l’istituzione che rappresenti, non dovresti avere i titoli” . Un altro insider ha suggerito: “Dovrebbero sospendere i titoli, così che esistano ancora, ma non vengano usati, come loro stessi hanno chiesto di fare. Dovrebbero diventare solo Harry e Meghan. Se rifiutassero di farlo, dovrebbero spiegarne le ragioni” .