Russi nel cuore di Severodonetsk: battaglia nell'impianto chimico Azot | La diretta della guerra

Nelle ultime ore l'esercito russo è entrato nel cuore di Severodonetsk, città strategica per il controllo della regione di Lugansk. Due terzi del centro urbano sarebbero ormai sotto il dominio delle forze del Cremlino. Secondo quanto dichiarato dal sindaco locale, Oleksandr Stryuk, il 20% del territorio è ancora in mani ucraine e " viene difeso fieramente ", mentre il 60% è controllato dalla Russia e la parte restante della città è al momento " terra di nessuno ".

L'annuncio della conquista finale di Severodonetsk potrebbe però essere rallentato dalla riproposizione di uno scenario simile a quello dell'Azovstal. Parte dei civili assediati, infatti, si sta rifugiando nell'impianto chimico Azot presente in città. Questo stabilimento non ha sotterranei come quelli della famigerata acciaieria di Mariupol, dove per quasi tre mesi hanno trovato rifugio migliaia di persone tra civili e militari, ma può contare su diversi bunker antiaerei che, con ogni probabilità, saranno utilizzati dalla popolazione. " Abbiamo alcune informazioni di intelligence che indicano che potrebbero esserci fino a 300 civili " nella fabbrica chimica Azot, fanno sapere fonti ucraine.

Nel quadrante meridionale dell'Ucraina, invece, c'è da segnalare una controffensiva ucraina nell'oblast di Kherson. Una controffensiva che, stando a quanto riferito dal think tank Institute for the Study of War, ha attirato l'attenzione delle forze russe nell'area, subito attivate per proteggere la loro linea di comunicazione di terra vitale minacciata dai nemici. Kiev ha effettuato una serie di contrattacchi organizzati contro gli insediamenti sulla sponda orientale del fiume Ihulets, non distanti da un'autostrada chiave a supporto dei russi. Mosca ha risposto distruggendo i ponti usati dagli ucraini durante i suddetti contrattacchi nel tentativo di mantenere il controllo della situazione.

Nella notte, intanto, Londra ha fatto sapere che invierà a Kiev sistemi missilistici M270 a lungo raggio. Lo ha detto il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace alla Cnn, precisando che questo passaggio è stato " strettamente coordinato " con la decisione degli Stati di fornire all'Ucraina il sistema Himars. Si tratta dei lanciatori M270 in grado di colpire obiettivi fino a 80 chilometri di distanza, offrendo " un significativo aumento delle capacità per le forze ucraine ", secondo quanto dichiarato dal ministero degli Esteri britannico.

La diretta:

Ore 9:41 | Amministrazione Luhansk: "Forze armate Kiev controllano zona industriale Severodonetsk"

Le forze armate ucraine controllano la zona industriale di Severodonetsk. Lo ha dichiarato l'amministrazione militare-civile di Lugansk. Secondo il messaggio, nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno sparato sull'impianto chimico Azot, colpendo uno degli edifici amministrativi dell'azienda e un magazzino dove era conservato del metanolo. Inoltre l'esercito russo ha compiuto un assalto senza successo in direzione degli insediamenti di Bobrove e Ustynivka, con il supporto di mortai, senza che nessun civile sia rimasto ucciso o ferito. A Lysychansk le truppe russe hanno invece danneggiato l'edificio dell'ospedale cittadino e colpito una decina di abitazioni private.

Ore 9:30 | Mattarella: "Italia e forze armate impegnate per pace"

"L'Italia e tutta la comunità internazionale, hanno un ruolo centrale nel favorire il dialogo. Dobbiamo farlo uniti, insieme. La nostra esperienza ci ha mostrato come si possa costruire una convivenza stabile e duratura, anche all'indomani di conflitti sanguinosi. Lo ribadiamo oggi mentre siamo a fianco dell'aggredita Ucraina. La Repubblica è impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sulla base dei mandati affidati da Governo e Parlamento, concorrono a questo compito". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in occasione della Festa del 2 giugno.

Ore 8:27 | L'80% di Severodonetsk controllata dai russi

Le forze russe controllano l'80% di Severodonetsk. A riferirlo, secondo quanto riporta la Cnn, è Sergiy Gaidai, capo dell'amministrazione regionale militare di Lugansk. "In alcune strade, le nostre azioni di difesa hanno successo", ha dichiarato. Hayday ha aggiunto che la rimanente parte della regione di Lugansk rimane ancora sotto il controllo delle forze ucraine.

Ore 8:01 | Intelligence Gb: "Russi controllano maggior parte di Severodonetsk"

"La Russia ha preso il controllo della maggior parte di Sieverdonetsk. La strada principale nella sacca di Sieverdonetsk rimane probabilmente sotto il controllo ucraino, ma la Russia continua a ottenere costanti guadagni locali, resi possibili da una forte concentrazione di artiglieria". Lo afferma l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina, specificando tuttavia che i progressi di Mosca non sono stati "senza costi" e che "le forze russe hanno subito perdite". Nei prossimi giorni il Cremlino potrebbe spostare la sua attenzione sull'oblast di Donetsk.

Ore 7:33 | Kiev: "Affondate due barche russe nel mar Nero"

Le forze armate ucraine hanno annunciato di avere affondato due mezzi da sbarco russi nel Mar Nero. Lo afferma il comando operativo 'Sud' su Facebook, precisando che si tratta di barche militari russe nascoste nell'estuario del Dnepr pronte a svolgere operazioni di sabotaggio e ricognizione. Durante il giorno, ieri, i difensori ucraini avevano distrutto tre depositi di munizioni dei filorussi nel sud.

Ore 7:16 | Nuove controffensive ucraine a Kherson

Situazione da monitorare nell'oblast di Kherson, nel quadrante meridionale dell'Ucraina. Secondo quanto riportato dal think tank Institute for the Study of War (ISW), le forze ucraine hanno effettuato una serie di contrattacchi organizzati contro alcuni insediamenti situati sulla sponda orientale del fiume Ihulets, non distanti da un'autostrada chiave a supporto dell'esercito russo. Mosca ha risposto distruggendo i ponti usati dagli ucraini in uno di quei contrattacchi e altri ponti sullo stesso fiume.

Ore 6:42 | Kiev: "Civili sotto sito chimico colpito a Severodonetsk"

A Severodonetsk vi sono civili che si riparano nei sotterranei dell'impianto chimico Azot, che si trova in una zona bombardata dai russi. Lo ha riferito il governatore della regione di Luhansk, Serhiy Gaidai. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito una "follia" bombardare "alla cieca" l'area.

Ore 6:20 | Londra invierà a Kiev lanciamissili M270 a lungo raggio

La Gran Bretagna ha confermato che fornirà all'Ucraina sistemi missilistici M270 a lungo raggio. Lo ha detto il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace alla Cnn, precisando che questo passaggio è stato "strettamente coordinato" con la decisione degli Stati di fornire all'Ucraina il sistema HIMARS. Il governo britannico ha anche affermato che l'esercito ucraino verrà addestrato a utilizzare i lanciarazzi nel Regno Unito in modo da massimizzarne l'efficienza.