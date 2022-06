Nuove armi all'Ucraina: inviati i lanciamissili a lungo raggio

Fornire all'Ucraina tutte le armi di cui ha bisogno fino alla fine della guerra. È questo l'imperativo portato avanti da Stati Uniti e Regno Unito, entrambe pronte a spedire a Kiev nuovi rifornimenti militari. Washington è pronta a consegnare i sistemi missilistici Himars, mentre la Gran Bretagna ha confermato l'invio di sistemi missilistici M270 a lungo raggio.

Lanciamissili a lungo raggio

Il primo annuncio è arrivato dagli Stati Uniti, precisamente dalla Casa Bianca. Joe Biden ha infatti ufficializzato un " nuovo significativo pacchetto di aiuti " agli ucraini che li " armerà con nuove capacità e armamenti avanzati, compresi i sistemi Himars con le munizioni, per difendere il loro territorio dall'avanzata russa ". Il presidente Usa ha ribadito l'impegno statunitense nel continuare a fornire armi a Kiev.

La Gran Bretagna fornirà invece all'Ucraina sistemi missilistici M270 a lungo raggio. Il segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace, ha spiegato alla Cnn che questo passaggio è stato " strettamente coordinato " con la decisione degli Stati di fornire all'Ucraina il sistema Himars. Il governo britannico ha anche affermato che l'esercito ucraino verrà addestrato a utilizzare i lanciarazzi nel Regno Unito in modo da massimizzarne l'efficienza.

Le garanzie di Kiev

Dal canto suo, Kiev si è impegnata a non utilizzare queste armi per colpire obiettivi situati nel territorio russo. Il segretario di stato americano, Antony Blinken, ha infatti dichiarato che l'Ucraina ha promesso agli Stati Uniti che non impiegerà i nuovi rifornimenti per attaccare la Russia oltre i propri confini. " C'è una forte relazione di fiducia tra Ucraina e Usa ", ha assicurato Blinken che, incalzato dai cronisti sui rischi di escalation, ha risposto che " è la Russia che ha attaccato, se la Russia vuole evitare un'escalation può fermare la guerra ".

Wallace ha affermato che la Gran Bretagna sostiene l'Ucraina e ha assunto un ruolo guida nella fornitura delle armi necessarie per difendere il Paese. " Mentre le tattiche della Russia cambiano, così deve cambiare il nostro sostegno all'Ucraina. Questi lanciarazzi multipli altamente efficaci consentiranno ai nostri amici ucraini di proteggersi meglio dall'uso brutale da parte della Russia dell'artiglieria a lungo raggio usata dalle forze di Putin per distruggere indiscriminatamente le città ", ha aggiunto il segretario alla Difesa britannico.

Le caratteristiche delle nuove armi

Gli Himars (High Mobility Artillery Rocket System) sono lanciarazzi multipli montati su veicoli blindati leggeri. L'equipaggiamento inviato all'esercito ucraino avrà una portata di 80 chilometri. Non si tratta quindi di sistemi a lunghissimo raggio, di diverse centinaia di chilometri, come hanno anche gli americani.

Fonti dell'amministrazione Usa riferiscono che Kiev riceverà una fornitura ristretta del sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità M142 a medio raggio (Himars), che ha una portata ben più ampia dei 25 chilometri garantiti dagli obici M777, inviati sempre dagli Usa. Il sistema può lanciare un razzo capace di percorrere circa 77 km.

L’M270 è teoricamente in grado di sparare 12 razzi per poi ricarsi in tutta rapidità. In base alla munizione impiegata, la sua portata può estendersi in una forbice che va dai 30 ai 70 chilometri. Rzzi più avanzati possono invece viaggiare per oltre 160 chilometri.