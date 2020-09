"Satanista e anarchica": la trans candidata sceriffo per il Gop

Anarchica, satanista e transessuale. Aria DiMezzo correrà per il posto di sceriffo nella contea di Cheshire, New Hampshire, candidata a sorpresa per il partito repubblicano. Come riporta Today.it, è vittoria che definire a sorpresa è poco visto che la donna transgender ha vinto senza alcun sostegno da parte del Gop e dai rappresentanti della contea. Lei stessa è riuscita a proporre la sua candidatura su una piattaforma che va contro la polizia. In un post sul suo blog DiMezzo ha affermato di opporsi a un sistema che consente a migliaia di persone di entrare in una cabina elettorale e votare " nonostante non sappiano assolutamente nulla della persona che stavano nominando alla carica più potente delle forze dell'ordine della contea ".

Primarie, vince la "satanista e anarchica" transessuale Aria DiMezzo

" Mi candido per diventare sceriffo perché mi oppongo a quel sistema, e lo sceriffo ha la capacità di opporsi al sistema stesso ", ha spiegato. Sì, ha aggiunto, " il vostro candidato è contro questo sistema. Mi dispiace, e so che fa male sentirselo dire, ma questo sistema è una menzogna. La mia esistenza come vostro candidato sceriffo è la dimostrazione della realtà che sto descrivendo ", ha detto. Inside Sources racconta che ora Aria DiMezzo porterà avanti la sua campagna contro il democratico Eli Rivera, che sta cercando di conquistare il quinto mandato. Marilyn Huston, presidente del partito repubblicano della contea di Cheshire, si è congratulata con DiMezzo per la vittoria e ha detto a Inside Sources che " ha fatto molto bene con le primarie ed è stato meraviglioso ". Tuttavia, Huston ha sottolineato che DiMezzo non si è mai presentata a riunioni ed eventi del partito, nonostante fosse stata invitata.

"Mi oppongo al sistema"

DiMezzo, che ama definirsi "satanista e anarchica", proviene da un gruppo di attivisti libertari che ha già prodotto altri candidati e ha un programma radiofonico suo. Come riporta Fox News, DiMezzo ha spiegato in post sul suo blog che la sua vittoria alle primarie rappresenta un elemento a favore dell'anarchismo e la dimostrazione di come l'elettore medio sia " incapace ". L'attivista trans ha raccolto 4.211 voti, battendo facilmente il candidato sul quale puntava il partito repubblicano, che ha racimolato solo poche centinaia di voi. Repubblicani e Democratici, ha osservato l'attivista transgender, sono i partiti dell'ostilità, dell'aggressione, della tassazione, della polizia in stile militare, dei mandati incostituzionali, degli stati di emergenza, della guerra senza fine e dell'omicidio di bambini in tutto il mondo, ha sottolineato. Finora, ha aggiunto, " nessun anarchico libertario ha fatto nessuna di queste cose ". È un buon momento per considerare l'anarchia. Il sistema che seguite? È chiaramente fallito. " Per il bene di Lucifero, sono il vostro candidato sceriffo. Di quante altre prove avete bisogno per capire che il sistema è completamente e irrimediabilmente fallito? Che dire di George W. Bush e Dick Cheney? Due guerrieri senza cervello che hanno fatto esplodere il debito nazionale, gonfiato la valuta, distrutto innumerevoli vite e bombardato un'economia fiorente?".

Come riporta Today.it, la vincitrice delle primarie fa parte di un gruppo di attivisti chiamato “Free Keene”. Partecipa a un programma radiofonico con il nome d'arte “She-Male”. Il suo gruppo in realtà ha corso anche per il ruolo di governatore sostenendo Rich Paul sempre nel partito repubblicano. Paul ha cambiato il suo nome in Nessuno. Ha perso contro il governatore uscente Chris Sununu.