Pauroso schianto fra treni a Monaco: un morto e numerosi feriti

Terribile incidente a Schäftlarn, comune tedesco sito nel circondario di Monaco di Baviera, nel land della Baviera. Due treni pendolari, infatti, si sono scontrati nel pomeriggio di oggi, causando un morto e diversi feriti.

Il fatto, secondo quanto riferito dalla polizia locale, si è verificato intorno alle ore 16:40, ed ancora non è ben chiaro che cosa abbia provocato la collisione. Stando ai dati riportati dal Bild, sui due convogli viaggiavano circa 95 passeggeri, per la maggior parte pendolari e studenti. Le autorità locali definiscono senza mezzi termini l'incidente come un vero disastro.

Lo scontro fra i due treni è avvenuto a sud ovest di Monaco, nei pressi della stazione ferroviaria urbana della S-Bahn di Ebenhausen-Schaeftlarn. Alcuni passeggeri, messi in salvo dai soccorsi, hanno raccontato di avere udito un fortissimo rumore, e di essersi poi sentiti scagliare in avanti all'interno del vagone in cui si trovavano. Subito dopo il gravissimo incidente sono stati allertati i soccorsi, tanto che alla fine la zona si è riempita di una nutrita folla, composta da soccorritori, vigili del fuoco e passeggeri riusciti ad uscire dai vagoni, per un totale di almeno 200 persone.

Le immagini dall'alto mostrate dai media hanno evidenziato la reale portata dello schianto. In particolare la carrozza di uno dei due convogli è risultata completamente deragliata dai binari. I soccorsi hanno fatto il possibile per salvare tutti quanti i passeggeri. Una persona, rimasta intrappolata all'interno di una carrozza, è stata liberata e tratta in salvo. Almeno trenta, secondo i dati riportati sino ad ora, i soggetti feriti, mentre sarebbe confermata la prima morte di uno dei passeggeri.

Al momento le operazioni sono ancora in corso, ed il tratto di binario coinvolto è stato chiuso. I passeggeri hanno potuto usufruire di un servizio di autobus per poter fare ritorno a casa. Gli inquirenti sono adesso impegnati con i rilievi, così da stabilire che cosa abbia potuto provocare l'incidente: sul posto si trovano anche la polizia federale e gli specialisti della Deutsche Bahn.