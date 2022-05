I chip Usa nelle armi russe e il rischio di un contrappasso

In maniera curiosa ma significativa, gli ucraini hanno scoperto che in numerose armi e mezzi bellicci russi si nascondevano microchip di origine americana. Lo ha riferito l'intelligence di Kiev che ha condiviso l'informazione con il portale specializzato The War Zone. Ma quali e dove sono avvenuti questi ritrovamenti? Si va da uno dei sistemi più recenti di difesa aerea russo, il radar Barnaul-T, al sistema di difesa antiaereo Pantsir fino a elicotteri e missili da crociera. Smontandoli pezzo per pezzo, ecco la scoperta: chip made in Usa.

I microchip ritrovati

Di certo, se la Russia fosse in grado di produrre in autonomia tecnologia d'avanguardia non si servirebbe di quella occidentale che porta i nomi di Intel, Micrel, Micron Technology e altre ancora più specifiche che derivano da alcuni Stati a stelle e strisce. Ad esempio, soltanto nel missile da crociera Kh-101 sono stati trovati almeno 35 chip di fabbricazione americana inclusi quelli prodotti da Texas Instruments, Atmel Corp. Rochester Electronics e altre aziende. E poi, quando Kiev ha aperto " il sistema elettro-ottico con torretta del Ka-52 Alligator " (un elicottero, ndr), gli specialisti hanno trovato 22 chip di fabbricazione statunitense e uno di fabbricazione coreana. C'è da dire, comunque, che un elicottero o un tank non vengono costruiti in tre mesi, è quindi altamente probabile che in questi mezzi i chip siano stati installati molti mesi prima dello scoppio della guerra (e relative sanzioni) e che soltanto i mezzi più moderni e di recente fabbricazione potrebbero aver aggirato in qualche modo il blocco imposto dal mondo occidentale.

"Origine non chiara"

" L'origine dei microchip trovati in queste armi russe non è chiara. Questi chip non avrebbero dovuto necessariamente essere acquistati direttamente dai produttori. Inoltre, esiste un mercato enorme e in gran parte non regolamentato per i chip riciclati, in gran parte provenienti dalla Cina, e molti di essi sembrano essere piuttosto vecchi ", affermano gli esperti. Come scrive IlMessaggero, l'esperto in materia Skip Parish, dopo aver esaminato l'elenco dei componenti ritrovati, ha dichiarato comunque una " totale dipendenza dalla tecnologia occidentale " nelle applicazioni di " set di chip integrati in parti di lavoro sensibili chiave dei sistemi d'arma russi: mira, navigazione, comunicazioni ed esecuzione dell'arma ".

La risposta delle aziende

The War Zone ha contattato tutti i produttori di microchip citati in questa storia: molti di loro hanno risposto che ormai non stanno più facendo affari con la Russia e " che non sanno o non possono controllare dove finiscono le loro chips ". Addirittura, un'azienda che ha chiesto di rimanere anonima ha contestato il ritrovamento di un suo componente nell'armamentario russo. " Anche se non possiamo commentare l'argomento in modo specifico, Infineon ha implementato misure adeguate per garantire il rispetto delle sanzioni" , ha dichiarato l'ad dell'azienda, sottolineando come dopo l'inizio del conflitto siano state interrotte tutte le spedizioni e l'invio di materiale a Russia e Bielorussia compreso il supporto tecnico.

I problemi per Putin