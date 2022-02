Scotland Yard travolta dagli scandali: si dimette la comandante

Terremoto nel corpo di polizia di Scotland Yard, travolto in questi giorni dalle polemiche scaturite per alcuni episodi di razzismo e di sessismo avvenuti all'interno dell'istituzione. Nella serata di oggi è arrivata la notizia delle dimissione di Cressida Dick (61 anni), fra l'altro prima comandante donna della storia della polizia di Londra. Il gesto della Dick è stato un fulmine a ciel sereno, anche se proprio ieri il sindaco di Londra Sadiq Khan le aveva posto una sorta di ultimatum.

Polemiche sulla polizia di Londra: cosa è successo

Ultimamente il corpo di polizia era finito al centro di un vero e proprio polverone. Tutto sarebbe nato in seguito alla diffusione della notizia di alcuni episodi di razzismo, bullismo, sessismo e discriminazione avvenuti all'interno dell'istituzione. Episodi denunciati e poi riportati al pubblico dai principali media.

A quanto pare sarebbero circa 14 gli agenti coinvolti solo di recente, ma il numero potrebbe addirittura crescere se le indagini dovessero proseguire. Si tratta di uno scandalo epocale, che ha portato il primo cittadino di Londra a dare un pesante ultimatum all'alta funzionaria, chiedendole di prendere al pià presto provvedimenti. Fra le accuse più recenti mosse dall'opinione pubblica alla polizia, il fatto di avere esitato ad avviare delle accurate indagini sulle presunte feste tenute dal primo ministro Boris Johnson a Downing Street, ed il caso di stupro e omicidio di Sarah Everard da parte del poliziotto del Met Wayne Couzens.

Macchia indelebile per Cressida Dick, la cosiddetta “Operazione Midland”, indagine da 1 milione di sterline del Met su presunte accuse di abusi sessuali su minori da parte di Vip.

L'ultimatum del sindaco e le dimissioni

Dopo la dura presa di posizione del sindaco Khan, la Dick era attesa nell'ufficio del primo cittadino per le 16:30 di oggi, appuntamento al quale la funzionaria non si è presentata. In serata poi sono arrivate le sue dimissioni, quando alcuni giorni fa la comandante aveva invece affermato di non avere alcuna intenzione di andarsene.

Se ne va, dunque, la prima comandante di Scotland Yard, a capo del famoso corpo di polizia dal 2017 (lo scorso anno, la 61enne era stata riconfermata per un secondo mandato). Cressida Dick era stata inoltre decorata con il cavalierato dalla regina Elisabetta in persona. “Ricoprire questo ruolo come serva del popolo di Londra e del Regno Unito è stato il più grande onore e privilegio della mia vita. Durante la mia carriera ho cercato di proteggere le persone di questa meravigliosa città, fiorente e diversificata” , ha dichiarato la funzionaria, come riportato dal DailyMail. “ Ci sono state tante sfide. Gli attentati terroristici del 2017, l'incendio di Grenfell, le proteste, la pandemia, l'omicidio di ufficiali in servizio. Sono incredibilmente orgogliosa della mia squadra e di tutto ciò che hanno ottenuto ”, ha aggiunto.

Cressida Dick ha riconosciuto la crisi in atto all'interno di Scotland Yard, ed ha accettato la richiesta del sindaco Khan di restare ancora un poco di tempo per individuare la figura più adatta a sostituirla. In seguito alla notizia, il primo ministro Boris Johnson ha ringraziato la comandante per la dedizione e l'onore dimostrate al Paese.