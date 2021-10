"Sono razzisti ". E i tifosi che contestano i sauditi finiscono indagati

L'Arabia Saudita è una monarchia assoluta nella quale i diritti fondamentali vengono calpestati, ogni giorno. Secondo un report di Amnesty International, nel regno wahabita si è intensificata la repressione dei diritti come libertà di espressione, associazione e riunione. Tra coloro che sono stati molestati, detenuti arbitrariamente, perseguiti e/o incarcerati ci sono critici del governo, attivisti per i diritti delle donne, difensori dei diritti umani, parenti di attivisti, giornalisti, membri della minoranza sciita e critici delle risposte del governo alla pandemia di Covid-19. Praticamente tutti i difensori dei diritti umani dell'Arabia Saudita noti all'interno del Paese sono stati detenuti o imprigionati alla fine dell'anno. In più i tribunali - anche nell'ultimo anno - hanno fatto ampio ricorso alla pena di morte e le persone sono state giustiziate per un'ampia gamma di reati. I prigionieri vengono detenuti in condizioni terribili.

Lo striscione contro il regime saudita dei tifosi del Crystal Palace

Come se non bastasse, a macchiare di sangue l'operato del regime, com'è emerso nei mesi scorsi, fu proprio il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ad autorizzare personalmente l'operazione per " catturare o uccidere " il giornalista dissidente Jamal Khashoggi, fatto a pezzi nel consolato saudita ad Istanbul, il 2 ottobre 2018. Ma l'Arabia Saudita non ha solamente una pessima reputazione internazionale in materia di diritti civili: in passato il regno è stato accusato di aver finanziato e sponsorizzarto gruppi islamisti e radicali nel mondo, a cominciare dal conflitto siriano, con la speranza di rovesciare il presidente Bashar al-Assad. Nonostante queste evidenze, bin Salman ha potuto tranquillamente acquistare la squadra di calcio inglese del Newcastle, con l'obiettivo di renderla una delle più forti - e ricche al mondo - e competere presto con gli eterni rivali qatarioti che posseggono il Paris Saint-Germain di Messi e Mbapppè. I tifosi del Crystal Palace hanno contestato questa controversa operazione di acquisizione del Newcastle, esponendo uno striscione durante la partita tra le due squadre al Selhurst Park. Lo striscione - che ritraeva bin Salman con una scimitarra insaguinata - accusava il regime saudita di omicidio, terrorismo, decapitazioni e crimini vari.

La polizia indaga sui tifosi del Palce, poi fa marcia indietro