La serata di gala CMG per la Festa della Primavera 2022

Il primo febbraio ricorre la prima giornata dell'Anno cinese della Tigre, e in tutta della Cina si respira atmosfera di Capodanno. Il 31 gennaio, si è tenuta la Serata di gala per la Festa della Primavera 2022, un evento organizzato da China Media Group che ha integrato valori artistici ed estetici, offrendo uno spettacolo culturale eccezionale ai telespettatori. La serata di gala ha ormai compiuto 40 anni e nei colori festosi di "felice, di buon auspicio e gioioso", ha creato un tradizionale "sapore di Capodanno" cinese, che ha incarnato il desiderio dei cinesi di trascorrere questa importante festività con le proprie famiglie.

Uno spettacolo senza precedenti

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente tecnici, gli spettacoli del Galà sono stati trasmessi in diretta con diverse telecamere che continuano a cambiare le inquadrature e tutte le voci vengono registrate in presa diretta. La caratteristica delle trasmissioni in diretta è che riprese e trasmissione avvengono in contemporanea, il che intensifica il concetto di "qui e ora", aumentando così il senso di partecipazione dei telespettatori. Le riprese con diverse telecamere e l’alternanza delle inquadruture, in base alle indicazioni dei responsabili della regia, arricchiscono la rappresentazione delle immagini da diversi angoli, mostrando quindi ai telespettatori le performance da diverse angolazioni e inquadrature.

Negli ultimi anni le tecnologie 8K, VR (realtà virtuale), AR (realtà aumentata), AI (intelligenza artificiale), scansione olografica, 3D senza occhiali in 8K e altre nuove tecnologie hanno anche svolto un importantissimo ruolo nell’offerta del Galà, che permette ai telespettatori di poter godere di un'esperienza audiovisiva sempre migliore. Il Galà del CMG è diventato ormai un’occasione per sperimentare scenari applicativi pionieristici delle nuove tecnologie. Vale la pena di notare che in occasione della Serata di Gala: per la prima volta il pubblico televisivo italiano assiste a questo programma in contemporanea con 1,4 miliardi di spettatori cinesi attraverso gli schermi televisivi.

Una festa globale

Li Yaoyang, giornalista di CMG presso la sede di Roma, è stato appositamente invitato a spiegare e presentare questo programma televisivo al noto conduttore italiano Claudio Ruggieri durante la trasmissione in diretta della Serata di Gala della Festa della Primavera sull’emittente italiana Alma TV. Durante il primo mese del calendario lunare cinese, su sette canali TV tra cui AlmaTV italiana, DonnaTV, LazioTV, Odeon24, GoldTV, Italia7 e Canale18, nonché i siti Web Italian News Online, Ms. Diva Italy 2, e altre stazioni televisive e siti web in molti paesi europei, saranno trasmesse a decine di milioni di famiglie europee le edizioni in inglese e italiano della Serata di Gala per la Festa della Primavera per l'Anno della Tigre.

Il 28 gennaio, l'UniCredit Bank Tower, edificio simbolo di Milano, è stato illuminato di color "rosso cinese", per portare al popolo italiano lo spirito della celebrazione del capodanno cinese. Questo è il quinto anno consecutivo in cui la torre è stata illuminata con il "rosso cinese" in occasione del capodanno lunare. In precedenza, dei tram decorati con elementi che richiamano alle Olimpiadi invernali di Beijing 2022 e all'Anno cinese della Tigre erano ufficialmente in circolazione a Milano, dove elementi della Festa di primavera cinese e delle Olimpiadi invernali di Beijing possono essere visualizzati da più angolazioni.

Le sedi generali di CMG in Nord America e Africa hanno collaborato in modo approfondito con i media locali per organizzare una serie di attività di promozione all’estero ispirate ai temi "Guardiamo insieme la Serata di Gala per la Festa della Primavera 2022" e di "Accogliere le Olimpiadi invernali di Beijing". Il 25 gennaio, fuori dal prestigioso TCL Teatro Cinese di Hollywood, a Los Angeles, il video promozionale di CMG sulla Serata di Gala della Festa della Primavera 2022 è stato trasmesso per 24 ore sui vari schermi elettronici, attirando l’attenzione di molti visitatori.

Il 31 gennaio, l’evento a tema "Guardiamo insieme la Serata di Gala della Festa della Primavera 2022" si è tenuto presso la piazza del Centro commerciale Two Rivers in Kenya. La stessa sera, la più grande ruota panoramica del continente africano, "Eye of Kenya" è stata illuminata del colore “rosso cinese”. La sera del 3 febbraio, presso il Centro conferenze internazionale Kenyatta, punto di riferimento di Nairobi, si terrà uno spettacolo di luci in 3D dedicato alle Olimpiadi invernali di Beijing.

La mattina del 30 gennaio, il Consiglio di Stato cinese ha organizzato al Palazzo dell’Assemblea del Popolo la riunione di saluto per la Festa della Primavera 2022. Nel corso dell’evento il presidente cinese, Xi Jinping, ha pronunciato il suo discorso di auguri che ha rivolto a tutte le etnie che compongono il popolo cinese, insieme ai compatrioti di Hong Kong, di Macao, di Taiwan e ai cinesi residenti all’estero. Nel suo intervento Xi Jinping ha sottolineato che nella cultura tradizionale cinese, la tigre è considerata il re degli animali e simboleggia la forza, il coraggio e l’impavidità. Nell’anno della tigre, si deve continuare a scrivere, con lo spirito, il vigore e l’energia della tigre, una nuova pagina nella storia della grande causa del socialismo dalle caratteristiche cinesi.