"Si sentiva impotente": gli attacchi di panico di Harry a causa della nonna

Le condizioni di salute della regina Elisabetta II preoccupano i sudditi. La regina è stata messa a riposo dai medici per almeno due settimane e le è stato vietato di partire per l'Irlanda per seguire alcuni eventi tra cui l'importante Cop26 sul clima. La settimana scorsa, inoltre, la 95enne sovrana del Regno Unito è stata ricoverata per una notte in ospedale. Una notizia che ha allarmato il mondo intero ma, soprattutto, la sua famiglia. Pare che il più in ansia di tutti in quelle ore fosse il principe Harry, che dagli Stati Uniti avrebbe seguito con grande apprensione l'evoluzione della situazione.

Alcune indiscrezioni provenienti dall'America, infatti, rivelano che nell'ultimo periodo il figlio di Carlo, nonché fratello di William, sia stato colto da ripetuti e violenti attacchi di panico proprio in conseguenza allo stato di salute di sua nonna. Non è la prima volta che il principe accusa stati di ansia che sfociano in veri e propri attacchi di ansia e in più di un'occasione lo stesso Harry ne ha parlato pubblicamente per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo problema, che colpisce più persone di quante non si pensi.

" Si sentiva impotente a cinquemila miglia di distanza, a Montecito, e ha controllato la situazione senza sosta ", ha rivelato una fonte vicina al marito di Meghan Markle a Us Weekly. Lo stato mentale di Harry è da tempo di dominio pubblico, proprio per la scelta del principe di raccontare le ripercussioni della morte di sua madre nel suo sviluppo psichico in adolescenza. Inoltre, sempre dagli Stati Uniti, rivelano che il principe Harry sarebbe ancora scosso dalla morte di suo nonno, il principe Filippo, avvenuta lo scorso aprile. Il secondogenito di Carlo e Diana è sempre stato molto legato ai genitori di suo padre e pare che gli stessi Elisabetta e Filippo avessero una particolare predilezione verso Harry, al quale sono stati sempre molto vicini dopo la morte della madre.