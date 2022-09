Il pastore anticolonialista al posto della Regina: lo schiaffo a Elisabetta II

L'idea di onorare la Regina Elisabetta II con una statua a Trafalgar Square era stata accolta, nei giorni scorsi, con un ampio sostegno alla Camera dei Comuni. La proposta era arrivata dall'ex ministro conservatore Sir John Hayes secondo il quale la Regina, morta all'età di 96 anni l'8 settembre scorso, meritava un " degno memoriale nazionale ". Da qui l'idea: " Per me, una statua sull'ultimo plinto di Trafalgar Square sarebbe l'ideale ". Nel 2009, il quarto plinto della storica piazza londinese ha ospitato una statua commemorativa dell'eroe della Battaglia d'Inghilterra Sir Keith Park, mentre di recente è stata esposta la scultura di Heather Phillipson, The End, rimossa lo scorso agosto dopo due anni. Come spiega la Bbc, a scegliere le sculture che vengono esposte nella piazza, sul quarto plinto, è una commissione ad hoc composta da un gruppo indipendente di artisti e giornalisti. L'ok finale spetta poi al Municipio, in questo caso al sindaco di Londra di origini pakistane, Sadiq Khan. Che di una statua dedicata alla Regina Elisabetta non ne vuole sentir parlare.

Il sindaco di Londra si oppone

Come conferma il Telegraph, infatti, il sindaco Khan ha affermato che una statua della Regina Elisabetta II non sarà collocata sul quarto plinto di Trafalgar Square nel prossimo futuro. L'ufficio del primo cittadino londinese ha sottolineato che il quarto plinto continuerà a mostrare nuove opere di artisti di livello mondiale per il prossimo futuro, almeno per i prossimi quattro anni. Attualmente è collocata un'opera dell'artista del Malawi Samson Kambalu, Antelope, che rimarrà in piedi fino a settembre 2024. Il lavoro di Kambalu ritrae John Chilembwe, il pastore anticolonialista che guidò una rivolta del 1915 contro il dominio britannico nel Nyasaland, ora Malawi. Opera che a ricevuto non poche critiche, poiché la rivolta ha portato a spargimenti di sangue, inclusa la decapitazione di un colono britannico.

Bufera su Khan