I funerali della regina Elisabetta: un evento storico in mondovisione

“Mentre ci prepariamo al nostro ultimo saluto voglio semplicemente ringraziare le innumerevoli persone che sono state così tanto di sostegno e conforto a me e alla mia famiglia in questo tempo di dolore”. Queste sono state le parole di re Carlo III poche ore prima che venissero chiusi gli accessi alla camera ardente di Westminster Hall. Buckingham Palace, lo scorso 18 settembre, ha diffuso un nuovo ritratto ufficiale della Regina, una foto in cui appare sorridente, scattata per il Giubileo di Platino del 2022 da Ranald Mackechnie.

Per l’ultima volta la sovrana ci ha “mandato un messaggio” attraverso i gioielli, indossando le immancabili perle e la spilla art deco composta da due pezzi in acquamaria e diamanti che suo padre, Giorgio VI, le regalò per il suo 18esimo compleanno, nel 1944. Il giorno dell’addio alla regina Elisabetta è arrivato. In quest’ultima settimana il mondo si è lentamente preparato all’ultimo saluto a una sovrana e a una donna il cui ricordo è, ormai, consegnato alla Storia.

L’ultimo saluto

Alle 10 (ora italiana) del 19 settembre 2022 il Big Ben ha suonato i suoi rintocchi in maniera nitida, prima che il martello della campana venisse coperto da un cuscinetto di pelle che dovrà attutirne i colpi per il resto di questa giornata di lutto. Alle 11:44 la bara della regina Elisabetta lascerà Westminster Hall e verrà sistemata sull’affusto di cannone della Marina sul quale furono posti, rispettvamente nel 1952 e nel 2002, re Giorgio VI e la Regina Madre Elizabeth Bowes-Lyon. La prima, solenne processione di questa giornata sarà guidata da re Carlo III e dalla royal family. Alle 11:52 la bara entrerà attraverso il West Gate, l’ingresso principale dell’Abbazia di Westminster.

A scandire questa processione i 96 rintocchi in onore degli anni della sovrana. Ad attenderla 500 tra Capi di Stato, tra cui Biden, Macron e Mattarella e teste coronate, tra le quali i Reali di Spagna, i principi Alberto e Charlene di Monaco, i sovrani del Bhutan, ma anche persone comuni, ovvero medici, infermieri e volontari che fanno parte dei 200 nomi selenzionati da Sua Maestà in occasione del suo 96esimo compleanno. Alla processione da Westminster Hall a Westminster Abbey parteciperanno, come annunciato da Buckingham Palace la sera dello scorso 18 settembre, anche i principi George e Charlotte, di 9 e 7 anni, presenti anche alle esequie.

I funerali di Stato saranno officiati dal decano di Westminster e dall’arcivescovo di Canterbury. Si calcola che li seguiranno, in mondovisione, circa 4 miliardi di persone (i funerali di Lady Diana vennero seguiti da 2,5 miliardi di persone, mentre il suo matrimonio con re Carlo da 750 milioni, il matrimonio di William e Kate da 2 miliardi e quello dei duchi di Sussex da 1,9 miliardi di persone). La regina Elisabetta ha scelto per il suo addio l’Abbazia di Westminster poiché è stata teatro di alcuni degli eventi fondamentali della sua vita: il matrimonio con il principe Filippo nel 1947, il funerale di Lady Diana nel 1997, quello della Regina Madre nel 2002.

Itinerario del feretro

Dopo la messa all’Abbazia di Westminster la bara verrà di nuovo posta sul carro militare per poi attraversare, il Mall, Green Park e St. James Park, Parliament Square, Whitehall, Constitution Hill fino a Buckingham Palace e all’Arco di Wellington (Hyde Park Corner). Il feretro arriverà a Windsor (20 miglia da Buckingham Palace), dove la sovrana ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita e procederà sul Long Walk e Albert Road prima di fermarsi sul Quadrilatero.

Alle 17 circa avverrà la sepoltura nella Cappella di San Giorgio. Il Decano di Windsor e l’Arcivescovo di Canterbury benediranno la salma durante il Committal Service, che sarà trasmesso in televisione. Verranno rimossi dalla bara lo scettro e il globo. Infine alle 20:30, dopo una cerimonia privata, la regina Elisabetta verrà calata nella Royal Vaul, accanto al principe Filippo.