​"Non sottovalutare la cancel culture" Francia in rivolta contro il politicamente corretto

La riscossa contro l'ideologia woke e la cancel culture, nuove ossessioni identitarie dei liberal americani che si stanno diffondendo in tutto l'Occidente e che minacciano non solo la nostra storia e la nostra cultura, ma la libertà d'espressione e di parola, viene paradossalmente da quello che molti considerano un tempio sacro del progressismo: l'Università Sorbona di Parigi. Qui si è tenuto lo scorso 7 e 8 gennaio il convegno Après la déconstruction: reconstruire les sciences et la culture organizzato dai professori Emmanuelle Hénin (Università della Sorbona), Xavier-Laurent Salvador (Parigi 13), Pierre-Henri Tavoillot (Università della Sorbona, Presidente del Collegio di Filosofia) con il sostegno del Comitato Laïcité République e il College of Philosophy. Come ha spiegato Luigi Mascheroni su Il Giornale, la Francia della vecchia contestazione è il nuovo fronte della Reconquista. L'identità nazionale ed europea è oggi il valore da difendere. Parola d'ordine: " Ricostruire scienza e cultura ". Un evento che ha scatenato un feroce dibattito in Francia, con le immancabili e scontate accuse di razzismo e fascismo mosse nei confronti dei docenti che hanno promosso l'iniziativa. A dimostrazione che la cancel culture esiste, eccome.

"La cancel culture non va sottovalutata"

Il pensiero decoloniale, chiamato anche woke o cancel culture, spiegano i relatori, " rappresenta una sfida per il mondo della formazione. Al di là di un legittimo dibattito intellettuale che non va evitato, e non certo proibito, introduce nell'ambito educativo e talvolta scolastico una forma di ordine morale incompatibile con lo spirito di apertura, di pluralismo e di laicità che ne costituisce l'essenza ". Partendo dall'idea che la colonizzazione " costituisce lo stadio ultimo dell'oppressione umana in tutte le sue forme - dall'Occidente all'Oriente, dai bianchi alle "minoranze visibili", dagli uomini alle donne, dal produttivismo capitalista sulla Natura pura e selvaggia - arriva a imporre l'oppressione come griglia esclusiva per l'analisi della realtà " spiegano.

A un'analisi sfumata " si sostituisce gradualmente la denuncia, l'opposizione frontale tra il male e il bene; poi, alla fine, la tentazione della cancellazione, cioè di una tabula rasa del passato, della storia, dell'arte, della letteratura e di tutto il patrimonio della civiltà occidentale, ormai condannato alla gogna ". Il potere di questa ideologia, sottolineano, " importata per la maggior parte dagli Stati Uniti, non va né sopravvalutato né sottovalutato. Basti pensare che ora sta prendendo piede in tutti i settori della società, compreso il mondo dell'istruzione, dove ha già causato qualche danno ". Una disamina perfetta di quella che è l'essenza dell'ideologia woke che sta contaminando il mondo accademico, quello della cultura e dell'intrattenimento, e che vuole chiudere l'occidente nella gabbia soporifera e neomoralista del politicamente corretto.

Polemiche per il convegno anti-woke della Sorbona

L'iniziativa, come già accennato, ha scatenato un finimondo. Su Le Monde, 74 accademici hanno firmato una petizione nella quale respingono i termini del dibattito, affermando che "wokismo" è solo un " termine polemico, che è servito, prima alla destra americana e poi ai neoconservatori francesi, a squalificare qualsiasi interpellanza progressista ". Denunciano una " strategia di eradicazione lessicale volta ad eliminare dal vocabolario delle scienze sociali termini come razzismo sistemico, privilegio bianco, intersezionalità, decolonialismo ". Per la sigla universitaria di estrema sinistra Sud Education i docenti che partecipano al convegno anti-woke " non nascondono la loro simpatia per le correnti politiche fasciste" e " altri sono da tempo associati ad organizzazioni violente e radicalizzate ".