Spot vietato durante gli Oscar: "Troppo reali i dolori post parto"

Lo spot è troppo esplicio e, durante la notte degli Oscar 2020, è stato censurato. La pubblicità, prodotta da Frida Mom, sarebbe stata giudicata come troppo reale ed è stata rispedita al mittente. Ma, sui social, è diventata virale e ha guadaganto, su YouTube, oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni.

Le immagini mostrano una neomamma, che si sveglia nel cuore della notte, probabilmente a causa del pianto del suo bambino, che accompagna in sottofondo tutto il video. La donna, il cui corpo è ancora visibilmente segnato dalla gravidanza, si trascina vuori dal letto e, con le gambe incerte e la schiena probabilmente dolorante, va verso il bagno. In bella vista, gli slip con un assorbente. Il video pone poi l'accento sulla difficoltà e il dolore nell'affrontare i momenti quotidiani più naturali, come quello dell'igiene intima. Infine, sullo schermo compaiono i prodotti della Frida Mom, perché " il post-parto non deve essere così duro ".

Ma per l'Accademy e la Abc, le immagini sarebbero troppo crude e avrebbero rifiutato di trasmetterlo durante la notte degli Oscar 2020. Immediata è arrivata la risposta della Frida Mom che, in un video esplicativo, contrattacca: " Il video non è violento, politico o di natura sessuale. Il nostro annuncio non è religioso o osceno e non descrive armi o munizioni. Anche l'igiene femminile e il sollievo delle emorroidi sono soggetti vietati ". E aggiunge: " È solo una mamma a casa con suo figlio e con il suo corpo nuovo, per la prima volta. Eppure è stato rifiutato. Poi ci chiediamo perché le donne si sentono impreparate ".

Ma, nonostante il rifiuto a trasmetterlo, su YouTube, il video fa il boom e supera le 2 milioni e 800mila visualizzazioni. " A quattro mesi dal parto guardo lo spot e piango- scrive un'utente sotto il video - Dovrebbe essere mandato in onda per offrire una visione realistica di cosa aspettarsi ". E c'è anche chi va oltre e propone la pubblicità come candidata agli Oscar: " Avrebbe dovuto vincere l'Oscar per il miglior cortometraggio ".