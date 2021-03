Quando arriverà lo Sputnik V

Mentre l’Europa è alle prese con i vaccini anti Covid, che scarseggiano, Mosca annuncia che i tempi affinché lo Sputnik V arrivi in Europa saranno lunghi. “Se sarà approvato potremo consegnare 100 milioni di dosi a 50 milioni persone nell'Ue entro tre, quattro mesi" , ha affermato Kirill Dmitriev, Ad del Fondo russo di investimenti diretti (Rdif). Dmitriev, che ha ricoperto un ruolo fondamentale nello sviluppo del vaccino russo, ha annunciato durante un’intervista che la Russia è pronta a distribuire il suo vaccino in tutta Europa, ma i tempi dipendono dall’Agenzia Europea per i medicinali.

“Se sarà approvato - probabilmente dopo giugno –“ , ha dichiarato l’Ad russo, ”potremo consegnare 100 milioni di dosi a 50 milioni persone nell'Ue entro tre, quattro mesi" . Come riporta Adnkronos, nel corso dell’intervista Dmitriev ha reso noto che la Russia si augura che altri paesi europei seguano l’esempio dell’Ungheria, che ha dato il via libera allo Sputnik già da tempo, e che si guardi alla salute delle persone, evitando di farne una questione meramente politica. “ Ora aspettiamo una delegazione dell'Ema a metà aprile e speriamo che la decisione sullo Sputnik V sia puramente scientifica, non politica".

Intanto nelle ultime ore la cancelliera Angela Merkel ha aperto la strada al vaccino russo, voltando le spalle a Bruxelles. Come si legge su Libero, Merkel ha annunciato che in caso di mancata approvazione da parte dell’Ema, la Germania si muoverà autonomamente. Sulla stessa linea di pensiero della Merkel si è detto anche il premier italiano Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Dl Sostegni. “ Se il coordinamento europeo funziona, bene ”, ha affermato Draghi, “altrimenti sulla salute, bisogna essere pronti a fare da soli. Questo ha detto Angela Merkel e questo è quello che dico qui". Italia a Germania quindi, sarebbero pronti a sfidare la Ue e gli Stati Uniti e a muoversi in piena autonomia.