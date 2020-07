Se ora si rivaluta pure lo stupro per attaccar le statue "fasciste"

Non bastavano i crociati del politicamente corretto che vogliono applicare i criteri etici di oggi al passato, cancellando la storia. Le manifestazioni antirazziste scoppiate negli Stati Uniti a seguito dell'omicidio di George Floyd, infatti, hanno dato il via a una protesta contro il passato "bianco e colonialista" dell'occidente, dove gli assoluti protagonisti sono i nuovi fanatici della censura e dell’iconoclastia, mentre le "vittime" sono statue e monumenti. Nel mirino di questa furiosa crociata ideologica, frutto avvelenato dell'identity politics, c'è l'uomo bianco, afflitto da un perenne senso di colpa. Per sottolineare questo marchio d'infamia degli "occidentali peccatori", i colletivi della sinistra radicale se ne sono inventata un'altra: "stuprare" le statue di "fascisti e colonialisti".

Il collettivo: "Nulla di più pronografico nella storia dell'occidente"

" Prima di tutto, ci consideriamo un collettivo anti-colonialista, anti-razzista e anti-fascista che si rafforza attraverso la pornografia e il vandalismo per compiere le proprie azioni " racconta il collettivo Terrorismo teatral migrante intervistato da Rolling Stone. Cosa c’è di più pornografico, insistono, " della storia coloniale e capitalistica che tiene a bada queste potenze egemoniche? ". Il nome del progetto? Originalissimo: "Fuck the fascism". " Crediamo - spiegano - che vi sia un bisogno millenario e collettivo di giustizia che si scontra e si antepone alla negligenza e all’indifferenza anch’essa millenaria e collettiva di una società che accetta quotidianamente di passare accanto a monumenti che commemorano e onorano genocidi ".

Secondo il collettivo, è " interessante " e al contempo "divertente" che la " puerilità e il cinismo " della " società bianca concentrino l’attenzione per il nostro progetto sul concetto di stupro. Sono incredibili lo stupore e l’orrore che si risvegliano in essa, considerando che è rivolto a pietre e cemento inerti, non capendo che la nostra vendetta punta alla memoria costruita sull’abuso, la tortura e lo stupro che voi stessi continuate a perpetuare. Capiamo che sia un tabù e un argomento provocatorio, ma sono le vostre mani a essere sporche di sangue ". Credendosi forse Andy Warhol, il collettivo parla di "provocazione" che nell'arte, soprattutto contemporanea, deve esserci. Ma qua provocazione e arte non c'entrano nulla: c'è solamente una volgarissima e violenta esibizione ideologica intrisa di una colossale ignoranza storica. Come vengono scelte le statue da "stuprare"? Il collettivo ha le idee chiare. " Il tema dello stupro è un tema e un orrore che appartiene alla gente bianca, all’inquisitore " spiegano, sottolineado che "Fuck the Fascism" è un " progetto che può essere portato dappertutto nel mondo perché ci sono monumenti fascisti ovunque. Ci avvaliamo della cooperazione di collettivi che organizziamo attraverso quelli che chiamiamo “raduni complottisti”; facciamo ricerca storica e la problematizziamo con persone interessate e alleate per creare una proposta di azioni pornovandaliche ".

I progressisti e l'odio di sé che si scaglia contro i monumenti

Come spiegato da InsideOver, l’odio di sé – che caratterizza questi nuovi movimenti progressisti che vogliono cancellare la storia – rappresenta un lascito del puritanesimo. Come nota Robert Huges nel suo saggio La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto, i Puritani si ritenevano, a buon diritto, vittime di una persecuzione, designate a creare uno Stato teocratico le cui virtù trascendessero i mali del Vecchio Mondo e riscattassero così la caduta dell’uomo europeo. La democrazia americana, nota Hughes, “ consistette nell’infrangere la condizione di vittima coloniale, creando uno Stato laico in cui diritti naturali dell’individuo si ampliassero senza sosta a vantaggio dell’eguaglianza ”.

Insomma, ogni sofferenza dell’umanità contemporanea si deve ricondurre alle colpe dell’Occidente, dell’uomo bianco. Una colpa quasi genetica. Una concezione, questa sì, pericolosamente razzista.