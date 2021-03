Teen Vogue, la direttrice vittima del politically correct si dimette

Commettere degli errori e delle sciocchezze a 17 anni è talmente scontato che non dovrebbe essere necessario sottolinearo. Eppure Alexi McCammond, afroamericana di 27 anni, già commentatrice televisiva per Nbc, ha pagato caro alcune frasi postate sui social nel 2011, quando aveva appena 17 anni. Promessa del giornalismo e laureata all'Università di Chicago, Alexi McCammond era diventata, due settimane fa, la direttrice della rivista Teen Vogue, rivista di moda per adolescenti sorella minore della più celebre Vouge. Tutto finito ancora prima di cominciare perché, come riporta La Repubblica, è stato lo staff della rivista a tirare fuori alcuni commenti considerati razzisti e omofobi che McCammond aveva postato dieci anni fa quando l'adolescente era lei.

Afroamericana, nominata giornalista emergente dell'anno dalla Associazione dei giornalisti black, McCammond si è dovuta dimettere e Condé Nast, editrice di Teen Vogue, ha ufficializzato, scrivendo una email interna diretta ai dipendenti. " Dopo aver parlato con Alexi - ha scritto il capo del personale Stan Duncan - abbiamo concordato che la cosa migliore fosse separarci, in modo da non oscurare l'importante lavoro che stiamo facendo a Teen Vogue ". McCammond, dal canto suo, ha spiegato che " tweet passati hanno oscurato il lavoro che ho fatto per illuminare persone e temi che mi stanno a cuore ".