Thailandia, militare uccide 17 persone: braccato in un centro commerciale

In Thailandia un militare ha prima ucciso il comandante e altre due persone, nella sua caserma di appartenenza di Surathampithak, poi è fuggito a bordo di una jeep.

A quel punto, come racconta il Bangkok Post, il sergente Jakkrapanth Thomma - questo il nome dell'autore della strage - ha colpito numerosi civili lungo la strada nel distretto di Muang e si è trincerato in un centro commerciale a Korat (Nakhon Ratchasima). All'interno del mall, Thomma ha sparato altre raffiche di colpi all'impazzata. Secondo i media locali, il miliare ha ucciso almeno 17 persone, oltre ad averne ferite una decina.

Assalitore braccato nel centro commerciale

L'assalitore ha trasmesso in diretta su Facebook le sue gesta e, sempre sul medesimo social network, ha pubblicato un selfie con un fucile e il commento: “ Stanchissimo ”. Dopo la strage, sembrava che Thomma si fosse dileguato, invece si è trincerato al quarto piano del centro commerciale Terminal 21, sempre a Korat nel nord-est della Thailandia. La polizia thailandese ha confermato che le forze di sicurezza stanno tentando di catturare l'assalitore, che avrebbe con sé degli ostaggi.

Le autorità hanno spiegato che l'uomo ha avuto una lite legata a un accordo su dei terreni, e che per questo, in caserma, ha sparato a due persone coinvolte – un uomo e una donna – e al suo comandante. Ha poi preso un'arma dalla base e si è diretto al centro commerciale sparando ancora lungo la via. Il mall è stato chiuso, così come le strade circostanti mentre le notizie sono ancora frammentate.

Sui social media thailandesi, intanto, circolano già vari filmati in cui si vedono persone fuggire e si sentono colpi di arma da fuoco. Il video registrato in prima persona dal militare è tuttavia stato prontamente oscurato da Facebook. In una clip si notano alte fiamme levarsi dal cortile del centro commerciale. Questo perché l'assalitore ha sparato contro una tanica del gas nel food court del mall, facendola esplodere.