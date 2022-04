Tour della Giordania, partenza bis

dal 3 al 10 giugno 2022

GRANDE SUCCESSO! PARTENZA BIS!

Alloggeremo in hotel 5 stelle al prezzo speciale riservato di 2.390 euro a persona in pensione completa; voli di linea da Milano, Roma e da altre città italiane, escursioni, ingressi, e tasse incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it

Autentico crocevia tra mare e deserto, il Regno Hashemita di Giordania, nato nel 1946 con re Abdullah, è una terra di una bellezza che trascende, caratterizzata da forti contrasti che la rendono indimenticabile. Dalla Valle del Giordano, ai remoti canyon del deserto fino alle acque del Mar Morto, un concentrato di effetti benefici a 423m sotto il livello del mare, il paese è un set cinematografico di emozioni. Proprio in questa terra noi faremo un tour di una settimana alla scoperta degli splendori di un Paese che ha una lunga tradizione di ospitalità verso i viaggiatori, dai tempi in cui le carovane di cammelli percorrevano la leggendaria Strada dei Re trasportando incenso in cambio di spezie. Mercanti nabatei, legionari romani, armate musulmane e agguerriti crociati hanno tutti raggiunto questa terra lasciando dietro di sé monumenti spettacolari, fra cui teatri romani, castelli crociati e mosaici cristiani, che attirano i visitatori affascinati dalla storia antica, dalla natura o alla ricerca delle origini della fede. La visita di Petra varrebbe da sola il tour, ma noi andremo anche nel deserto, visiteremo i castelli, la città romana di Jerash, le città di Amman e Madaba e ci rilasseremo sulle rive del Mar Morto. Ciò che incanta di questa terra, punto nevralgico del commercio tra Oriente ed Occidente, sono le impronte indelebili che qui ha lasciato la storia. A pochi km da Amman, giovane e dinamica capitale mediorientale, Jerash, una vera metropoli dell’antichità, sotto cumuli di sabbia fino agli anni ’70, conserva una peculiare commistione di oriente e occidente. L’occhio indugia sull’imponente Arco di Adriano, sul Cardo Massimo, l’arteria principale della città, e contempla con stupore l’ellittica Piazza ovale della Pompei d’Oriente, ottima testimonianza delle opere di urbanizzazione degli antichi Romani in Medio Oriente. Non ha bisogno di presentazioni Petra, posta nel profondo di una stretta gola desertica resa immortale dai Nabatei, i cacciatori di rugiada, abili commercianti, tanto da farla diventare snodo cruciale per le vie della seta e delle spezie. Conservata gelosamente dai beduini, la città rosa è un’esperienza toccante, quando scendendo lungo il siq tra le rocce di arenaria, tra la sabbia alzata dai cammelli, ecco che improvvisamente appare Al Khazneh, il Tesoro, un’imponente facciata dalle misure sorprendenti scavata nella roccia che qui si tinge di rosa antico. Ma la Città Perduta, riscoperta nell’800 grazie a J. L. Burckhardt è molto di più. Ad Deir, il Monastero, una meraviglia architettonica a cui si accede da una ripida scalinata, le Tombe Reali, che sovrastano dall’alto la Strada Romana e infine il Teatro, unico al mondo scolpito nella roccia. La natura, quella rude e selvaggia, si esalta verso sud quando incontra, lungo la Strada dei Re, il Wadi Rum, lo spettacolare deserto. Altissime formazioni rocciose che prendono forma di arco, cupola o canne d’organo in una piana di terra rossastra, regno assoluto dei nomadi beduini. Un dedalo di rocce monolitiche ai cui piedi ci si siede a sorseggiare un thé alla salvia e a cercare con lo sguardo il prezioso iris nero. Il Mar Morto, più a nord, è il tempio del relax e del benessere. Immerso nella valle del Giordano, in un intreccio di storia biblica, il Mar Morto regala estasi pura tra fanghi dal color della pece e bagni antistress. Accompagnati nel viaggio dal giornalista Stefano Passaquindici. Alloggeremo in hotel 5 stelle superiore al prezzo speciale riservato di 2.390 euro a persona in pensione completa; voli di linea da Milano, Roma e altre città italiane, escursioni, ingressi, e tasse incluse.

