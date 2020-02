Tragedia in Kenya: morti 13 bambini in una scuola elementare

"Abbiamo perso 13 bambini in questa ressa e altri sono in ospedale a causa di lesioni". Inizia così, con un bollettino drammatico, il comunicato che è stato diramato poco fa dalla polizia del Kenya. Lo stesso comunicato che serve anche a far conoscere al mondo intero l'entità di quella che potrebbe non essere stata una semplice sciagura dovuta alla sorte. L'episodio rischia di divenire ancora più tragico nel corso delle prossime ore. Tredici, infatti, sono i bambini che risultano già essere deceduti, ma almeno un'altra ventina di giovani studenti kenyoti, stando a quanto ripercorso dal vertice delle forze dell'ordine, è vittima di ferite. La scuola interessata dal dramma nazionale è la Kakamega Primary School.

Tutto, quindi, è avvenuto all'interno di un plesso scolastico. Un particolare che potrebbe risultare poco rilevante, considerando l'entità - davvero pesante - dell'accadimento. Ma sono le presunte dinamiche intercorse all'interno della scuola elementare a sollevare più di qualche interrogativo sia sulla stampa della nazione interessata sia su quella internazionale. La stessa polizia del Kenya hanno optato per l'apertura di una vera e propria inchiesta. Le cause specifiche, del resto, sono ancora da chiarire, almeno in relazione all'origine fattuale del caso. Per ora si parla di "ressa" - così come ripercorso dall'Agi - . Il virgolettato rilasciato da un genitore interessato - le dichiarazioni che sono state riportate dall'agenzia appena citata - , però, sembra aprire a scenari del tutto inquietanti: "I sopravvissuti hanno dichiarato che correvano tutti in fuga da alcuni insegnanti che li picchiavano, ed è per questo che sono scontrati". I docenti dell'istituto, insomma, potrebbero avere la maggior parte delle responsabilità. E la "ressa" potrebbe essere stata la conseguenza di un atteggiamento illecito e senza senso messo in campo dal corpo degli insegnati. Ma il quadro - così come le singole responsabilità - andrà chiarito e verificato nel corso delle prossime ore.

Le autorità governative hanno già commentato l'accaduto, parlando di devastazione interiore. Il Kenya, che non è nuovo a disgrazie riguardanti i più piccoli, vive così una fase dolorosa della sua storia nazionale.