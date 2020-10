"Troppe incongruenze", il suicidio di Jeffrey Epstein solleva ancora dubbi

Si è speculato tanto sulla morte del milionario pedofilo Jeffrey Epstein. Il finanziere, arrestato a luglio 2019 con l’accusa di traffico di minorenni, il 10 agosto dello stesso anno viene rinvenuto morto all’interno della cella in cui sta scontando la sua pena.

Nell’ultimo libro sulla sua vita, fatta di lusso, vizi e perversioni, l’autore Barry Levine porta alla luce alcune incongruenze sullo “strano” suicidio del magnate newyorchese. “Se ci fossero stati dei cambiamenti mentali evidenti in Epstein, William Mersey, il suo compagno di cella, non li ha notati” , scrive Levine a proposito dell’eventualità che Epstein avesse mostrato comportamenti suicidi. “Mersey notò una solo cambiamento nel comportamento di Epstein i giorni precedenti alla sua morte. ‘L’unica cosa che notai era che mangiava i suoi pasti per terra e che mi disse che in quel modo era più semplice’. L’altro avvenimento chiave accadde il 9 agosto: i compagni di cella di Epstein vennero trasferiti e non rimpiazzati. Epstein fu lasciato da solo nella cella”.

Levine racconta questo particolare come una stranezza, forse solo una coincidenza, ma il giorno dopo Jeffrey Epstein, rimasto solo nella sua cella, viene trovato senza vita, impiccato con le lenzuola. Anche i suoi legali, dopo la morte del loro assistito, hanno espresso dubbi riguardo al suicidio del milionario americano. “ La morte di Epstein è avvenuta il 10 agosto”, racconta a Levine l’avvocato Martin Weinberg, che prosegue rivelando un particolare da non sottovalutar e. “Il 12 agosto avremmo depositato una richiesta di cauzione in attesa di processo. Quindi, a noi suona alquanto improbabile che un detenuto in attesa di processo decida di suicidarsi il 10 agosto, quando la richiesta per la cauzione sarebbe stata depositata il 12” . Della stessa opinione di Weinberg è il noto patologo forense Michael Baden, il quale fu assunto dal fratello di Epstein per effettuare un’ulteriore autopsia sul corpo del fratello, al fine stabilirne la causa del decesso.