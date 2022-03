Troupe Sky cade in un agguato russo vicino a Kiev: due giornalisti feriti

Il caos regna sovrano in Ucraina. La guerra è penetrata fin dentro le città, dove gli ucraini oppongono la massima resistenza all'avanzata russa sul loro territorio. Kiev è sotto assedio, le città attorno alla Capitale sono in parte state conquistate dai russi e la vita dei civili è continuamente in pericolo e anche per questo motivo il governo ucraino ha imposto il coprifuoco. I russi sparano a vista anche sulla popolazione e l'hanno imparato a loro spese i giornalisti di Sky, finiti in un agguato delle truppe di Vladimir Putin lungo una strada che da Bucha porta a Kiev. Un tragitto di circa 30 km che per la troupe rischiava di trasformarsi nell'ultimo viaggio.

A bordo di un'auto viaggiavano il reporter Stuart Ramsay, il cameraman Richie Mockler e tre produttori. A raccontare quanto accaduto è proprio il reporter inglese, che nell'agguato è stato ferito alla schiena dalla raffica di proiettili sparati dai militari russi. Durante il viaggio verso Kiev, più volte la vettura di Sky ha cambiato direzione, anche a seguito dei posti di blocco posizionati lungo la strada. A uno di questi, i militari consigliano ai giornalisti di proseguire verso sinistra per raggiungere Kiev, perché la strada era aperta.

This is absolutely terrifying - Stuart Ramsay and his Sky News team were targeted by a professional Russian hit squad in Ukraine.



Amazing that cameraman Richie Mockler managed to film this despite being under heavy gunfire.



They're safely back in the UK. https://t.co/Rs4xVuNukw pic.twitter.com/gKyIzbRNwN — Tim Gatt (@TimGatt) March 4, 2022

" C'era un silenzio mortale, eravamo preoccupati. Ma abbiamo proseguito il viaggio lentamente, in avanti, verso un incrocio. C'erano delle macerie sulla strada, ma adesso è normale. Non c'erano soldati, sembrava tutto deserto ", scrive Stuart Ramsay. Quel "silenzio mortale" era presagio di ciò che sarebbe accaduto da lì a poco: " Dal nulla una piccola esplosione. Ho visto qualcosa colpire l'auto e uno pneumatico scoppiare. Ci siamo fermati. E poi il nostro mondo si è capovolto ".

L'auto della troupe dell'emittente inglese era sotto attacco: i sabotatori russi avevano evidentemente teso loro una trappola, come poi è stato confermato dagli ucraini. I proiettili arrivavano da tutte le direzioni sulla vettura, i chi vetri sono esplosi mentre loro, all'interno, cercavano riparo in ogni modo. L'unica via di fuga per loro era fuori, lontano dall'auto, ma la pioggia di proiettili era incessante: " Abbiamo iniziato a urlare che eravamo giornalisti, ma i colpi continuavano ad arrivare ".