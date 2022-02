"Trudeau come Hitler": Elon Musk nella bufera

Justin Trudeau come Adolf Hitler: Elon Musk nella bufera per il meme pubblicato su Twitter. Il fondatore di Tesla e SpaceX ha preso posizione sui social sulle proteste in corso in Canada e sulle misure messe in atto dal primo ministro per combattere la rivolta dei camionisti. Centinaia di autotrasportatori hanno invaso le strade per protestare contro l’obbligo di vaccinazione e le restrizioni varate contro il Covid-19, innescando uno scontro frontale con le autorità.

Replicando a un tweet sul taglio dei finanziamenti ai manifestanti deciso dal premier canadese, Elon Musk ha pubblicato una foto di Hitler con scritto: “Basta paragonarmi a Trudeau. Io ho un budget” . Il post è stato cancellato dopo pochi minuti, ma non è passato inosservato, forte di 9 mila retweet e 35 mila like: l’imprenditore è stato travolto dalle polemiche.

Il ministro dell’industria canadese, Francois-Philippe Champagne, ha puntato il dito contro Musk, parlando di “commenti francamente scioccanti” . Non è tardata ad arrivare la condanna dell’American Jewish Committee, su tutte le furie per il paragone con il dittatore nazista: “Questo non è un modo appropriato per criticare le politiche del governo. Deve scusarsi immediatamente” . L’Auschwitz Museum, inoltre, ha accusato il patron di Tesla di sfruttare in maniera deprecabile la sofferenza di tutte le persone umiliate, torturate e uccise dal regime totalitario di Hitler.

Spesso critico nei confronti delle restrizioni per frenare la pandemia – nel 2020 aveva definito “fascisti” i provvedimenti di lockdown – Elon Musk nelle ultime settimane ha sostenuto l’azione degli autotrasportatori canadesi: a fine gennaio, ad esempio, aveva manifestato pubblicamente apprezzamento per la ribellione su Twitter, gettando benzina sul fuoco. La protesta “Freedom convoy” ha paralizzato il Paese e anche nelle ultime ore sono stati registrati scontri con le forze dell’ordine: giovedì, ad Ottawa, sono stati arrestati due leader della protesta. Trudeau, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare passi indietro: “I manifestanti costituiscono una minaccia alla nostra economia e alle relazioni con i partner commerciali: sono un pericolo per la sicurezza pubblica” .